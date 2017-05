Estudante da Ufam sai para ajudar amiga e desaparece em Manaus

A estudante de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas (UFam), Gislany Pereira Mendes, de 20 anos, está desaparecida desde o último dia 25 de maio, quando saiu de casa, na Rua Rio Maior, Conjunto Santa Maia, bairro Mauazinho, Zona Leste da Capital.

De acordo com a mãe dela, Gerlane Carioca Pereira, da última vez em que a moça foi vista, ela saiu da casa onde mora por volta das 21h30, dirigindo um carro modelo Ônix, de cor branca e placas PHF-4354. Na ocasião, Gislayny informou que iria até a residência de uma amiga, no bairro Educandos. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

A mãe da estudante disse ainda que a moça é tranquila e não teria motivos para sair de casa.”Somos uma família harmoniosa, não temos brigas e nem discussões. Só sabemos que ela iria na casa dessa amiga que não conhecemos.Ela deixou um vídeo dizendo que iria prestar socorro a essa moça chamada Mirela, que estaria doente, no bairro Educandos e depois iria para o bairro Alvorada. Desde então, ela não voltou mais para casa e não tivemos mais noticias”, disse a mãe.

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), divulgou nesta terça-feira (30), imagem da estudante e pede colaboração à população, no apoio às investigações. As informações à Policia podem ser dadas por meio do telefones(92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

EM TEMPO