Estrela do Norte e Iranduba fazem final inédita do amazonense de Futsal Sub-20

Pela primeira vez na história, Estrela do Norte e Iranduba da Amazônia farão a grande final do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20 feminino. A partida acontece nesta segunda-feira (3), a partir das 20h, no ginásio Domício Velloso da Silveira, no Clube do Trabalhador do Amazonas (Sesi/Aleixo). A entrada é grátis para o público.

Atual bicampeão amazonense na categoria adulto feminino, o Estrela do Norte investe na base desde o ano passado. A coroação do investimento chega um ano depois com essa primeira disputa de final do Sub-20.

O time é dirigido pelo técnico Breno Freitas, acostumado às glórias no futsal tanto no masculino quanto no feminino. O grupo tem atletas experientes, como Irla Gabriela, Keziane Freitas, Deise Santana, Kássia Lima e excelente goleira Vick.

Do outro lado estará a potência Iranduba, que tem parceria com o 3B e a Faculdade Maurício de Nassau. Invicta no torneio, a equipe dirigida pelo competente José Said e coordenada por Lauro Tentardini conta com atletas do futebol que destacaram nas últimas edições do Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil e Campeonato Amazonense. A base é formada por Sol, Mona, Laura, Bebê e Gisele. Também estão no elenco Renatinha e Sinara.

Com informações da assessoria