Estrela do Norte e Área Verde decidem Copa Manaus de Beach Soccer na Ponta Negra neste sábado

Pela decisão da 2ª Copa Manaus de Beach Soccer Masculino, Estrela do Norte e Área Verde irão travar duelo neste sábado (29), às 17h, na Ponta Negra. Antes, porém, às 16h, irá ocorrer a disputa do terceiro lugar entre Praça 14 e Nova Geração.

Equipes

O Estrela do Norte é um time formado há um ano, mas que vem se consolidando no circuito local. Ano passado, a equipe conquistou o primeiro título da Copa e em 2016 vem em busca do bicampeonato.

“Queremos ganhar o título. Em caso de conquista, garantimos nossa vaga para a seletiva nacional do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer. Vamos dar o nosso melhor, temos técnica, estratégia e iremos focar no resultado positivo”, disse o presidente do Estrela do Norte, Cleudinei Lopes.

Contra o favorito ao título, está o Área Verde, que batalha em nome de levantar pela primeira vez a taça pela Copa. O goleiro e presidente do clube, Mário César, destaca que o elenco tem motivação de sobra para vencer a competição.

“Caímos na semifinal, mas vamos superar e ganhar esse jogo. Nosso time é formado há três anos, e queremos coroar esse trabalho todo com esse título. A final é importante para nós”, destacou César, ao falar sobre como surgiu o nome da equipe. “O nome foi dado por um clube fundado em 2005. Chama-se assim devido uma placa que levava este nome em sua escritura, e que foi encontrada dentro de um terreno”, contou.

Para o presidente da Federação Amazonense de Futebol de Areia (Fafa), Junior Caixa, antes mesmo da Copa finalizar já é possível fazer um balanço positivo.

“Temos muito a comemorar. A Copa tomou força e está se consolidando no calendário esportivo. Após a competição masculina, inclusive, estou acertando com o secretário Fabricio Lima de realizar a feminina, no meio de novembro. Isso retrata o crescimento do esporte e aumenta a qualidade técnica das equipes locais”, comentou titular da entidade.

