Estrela do Norte e Abílio Nery duelam nesta terça pelo título da Série Ouro do Futsal do Amazonas

A noite vai ser de campeão na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, nesta terça-feira (1º) de novembro, em Manaus. A partir das 20h, Estrela do Norte e Abílio Nery disputam pela primeira vez o título do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino – Série Ouro 2016. A entrada é grátis para o público.

A decisão coroa a temporada de estreia do Estrela do Norte na Série Ouro. Inovando, a diretoria jogou o preconceito para escanteio e apostou numa mulher para comandar os marmanjos, Ronélia Viana, profissional de Educação Física das mais conceituadas da Região Norte.

“Fico feliz com a aposta da diretoria do Estrela do Norte, um clube em ascensão, que desconstrói a ideia de que o futsal é dos homens e para os homens”, elogia a professora.

Os resultados em quadra mostram que a escolha foi acertadíssima, pois o clube do São José 3, Zona Leste de Manaus, chegou à final inédita em sua história. Na semifinal disputada na última terça-feira, 25 de outubro, o time venceu o Unidos do Alvorada por 6 a 4.

Estudiosa do futsal, Ronélia comandou os meninos numa campanha espetacular. São 11 jogos na competição, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Bicampeão amazonense (2014/2015), o Abílio Nery tem um desempenho idêntico no campeonato, mas perde no confronto direto e no saldo de gols.

“Nosso adversário, atual bicampeão, é uma equipe consistente e equilibrada que nos remete a um jogo bastante difícil. Mas a chance de ser campeã pelo Estrela do Norte, especialmente no ano de estreia, nos desafia a extrair sempre o melhor de nossos jogadores e, consequentemente, de nossa equipe”, conclui Ronélia.

Equipe tem o artilheiro

Na primeira fase da competição, Estrela do Norte e Abílio Nery se enfrentaram na Arena Amadeu Teixeira. A partida aconteceu no dia 2 de agosto e o Estrela do Norte venceu por 3 a 1, com dois gols de Leozinho e um de Bob, enquanto Alderilson diminuiu para o adversário. Bob, camisa 9 do time da Zona Leste, é o artilheiro isolado da Série Ouro com 16 gols marcados.

Segundo a Federação Amazonense de Futsal (FAFs), além de garantir um lugar na história, o campeão da Série Ouro vai representar o Estado na Taça Brasil de Clubes em 2017.

Patrocinadores e apoiadores

Para se tornar uma potência no esporte amazonense, o Estrela do Norte conta com patrocínio e apoio das seguintes empresas: Cachaçaria do Dedé, Pontual Pizza e Sushi, Lourdes Rocha Contabilidade, Exatidão Projetos, RF Fisioterapia e Quiropraxia, Treino do Lauriano e Emanuel Sports & Marketing. A Alternativa Sport (Petrópolis) é a fornecedora oficial dos materiais esportivos do clube.

Com informações da assessoria