Estrela do Norte arranca empate heroico contra Iranduba e mantém liderança no Amazonense de Futsal

Dois gigantes em quadra, um jogo de tirar o fôlego. Estrela do Norte e 3B/Iranduba/Maurício de Nassau ficaram no empate por 2 a 2 em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Feminino 2016, na noite desta quinta-feira (24) de novembro, no ginásio principal do Clube do Trabalhador (Sesi/Aleixo).

O resultado foi melhor para o time da Zona Leste de Manaus, que chegou aos 13 pontos e manteve a liderança da competição. O Iranduba tem a mesma pontuação, mas perde no critério de desempate, ou seja, o número de gols marcados (33 a 25).

Favoritas e embaladas pela recente conquista dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s 2016, em Cuiabá), as meninas do “Hulk da Amazônia” mostraram porque são referência nas quadras do País. O grupo liderado pelo professor José Said teve amplo domínio no primeiro tempo, e abriu a contagem com gol de Sâmia Pryscila, pouco depois de o Estrela do Norte ter perdido pelo menos três boas oportunidades de marcar.

No segundo tempo, o Iranduba continuou dominando a partida. O melhor posicionamento em quadra resultou no segundo gol marcado por Mayara Vaz. Mas a história mudaria com a entrada de Irla Gabriela no jogo. A ex-atleta do Recanto da Criança trouxe raça ao Estrela do Norte, que passou a brigar pela bola em todas as jogadas.

O empate veio na base da superação. O primeiro gol foi marcado por Karen Barros, em cobrança de pênalti sem chances para a excelente goleira Andrea Passos. O técnico Breno Freitas usou a tática da goleira-linha, tirando Lane e colocando Letícia Lima para armar o início da jogada que seria decisiva. O 2 a 2 veio num toque rasteiro de Nilda, que viu a bola morrer no fundo da rede do time adversário. Festa da torcida do Gigante da Zona Leste no ginásio.

Uma das heroínas da partida, Karen Barros comentou o resultado diante das meninas do Iranduba. “Elas têm um timaço, um time de fora, de Santa Catarina, mas o nosso time é daqui e tem raça, tem força e vamos com tudo rumo ao tri”, comentou a camisa 12 do Estrela do Norte, em entrevista à Rádio A Gazeta da Tarde.

O técnico Breno Freitas também falou sobre o superclássico do futsal feminino do Amazonas. “A gente não começou muito bem, mas o time foi se acertando durante a partida e conseguimos o empate que nos deixa na liderança faltando uma rodada para terminarmos em primeiro na fase classificatória, que era o nosso objetivo”.

O Gigante da Zona Leste entrou em quadra com as seguintes atletas: Lane, Vick, Anna Xavier, Karen Barros, Leticia Lima, Thaís Alves, Larissa Brito, Irla Gabriela, Keziane Freitas, Nilda, Paulinha, Tainá Barbosa, Deborah Mendonça e Shirlley Asmynne.

