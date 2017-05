Estrela de ‘Grease’, Olivia Newton-John diz que câncer voltou

A cantora Olivia Newton-John, 68, que estourou nos anos 1980 com o sucesso de “Grease”, disse que está novamente com câncer de mama. A informação foi divulgada, no Facebook.

“Olivia Newton-John está relutantemente adiando as datas de sua turnê em junho nos Estados Unidos e Canadá porque suas dores nas costas revelaram ser um câncer de mama que teve metástase para a região sacral”, informou o comunicado.

Ainda de acordo com o aviso, a cantora, que fará sessões de radioterapia, está confiante de que voltará com sua agenda no final do ano. A artista já tinha tratado a mesma doença em 1992. Onze anos depois, sua irmã Rona morreu em decorrência de um tumor no cérebro. As duas experiências fizeram Olivia fundar, em 2014, na cidade de Melbourne, na Austrália, um centro de pesquisas e tratamentos contra a doença, o Olivia Newton-John Cancer Wellness e Research Centre.

‘Grease’

“Grease – Nos Tempos da Brilhantina” tornou-se um ícone do cinema pop americano e é, ate hoje, um dos musicais de maior sucesso de Hollywood. Parte da trilha sonora da obra, a canção “Summer Nights” foi número um em vários países do mundo, além de fazer de Olivia Newton-John e John Travolta, 63, estrelas de sucesso mundial.