Estreante no Grupo Especial, Vila da Barra quer deixar marcas no Carnaval de Manaus

Fechando o desfile do Carnaval em Manaus, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila da Barra, do bairro Compensa, animou o público na arquibancada. Pela primeira vez no Grupo Especial, a agremiação traz o enredo “Do proibido ao sagrado: com a Vila, desfrute o sabor do pecado”, contando com a alegria e o empenho de 3 mil brincantes distribuídos em 19 alas, além de duas alegorias e um tripé.

Conforme o presidente Apollo Ferreira, o fato de estar concorrendo o título com agremiações tradicionais da cidade, o esforço e a certeza de uma boa colocação fez com que a entrada na avenida fosse tranquila. “Sabemos o quanto foi árduo chegar no Especial mas, com a dedicação de todos os envolvidos, o processo se tornou mais fácil. Estamos aqui não para passar na avenida, mas sim, mostrar que a Zona Oeste tem nome”, disse, confiante.

Com detalhes de fantasias e alegorias criados a partir das ideias e criatividade do carnavalesco Tiago Fartto, o amarelo e azul predominou a avenida do samba, com exceção da ala das baianas, que trouxe o verde como cor principal.

Uma das mais novas integrantes da ala das baianas, a costureira Nábila Araújo, 24, está confiante. “Vamos ganhar. Já estamos ganhando de estar aqui, hoje. Ganhamos ano passado e este ano não será diferente”, lembrou.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO