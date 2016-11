Estreando na competição, mesatenista amazonense vence todos os jogos e conquista título inédito em Cuiabá

Amanda Marques, 24, foi campeã na categoria Absoluto A do Tênis de Mesa, dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A competição foi realizada em Cuiabá (MT), onde a mesatenista enfrentou as principais atletas do país na modalidade.

Esta foi a primeira vez que Amanda participou dos jogos universitários. Na competição, a atleta venceu os cinco jogos que disputou. Na final, a amazonense venceu uma atleta de Macapá (AP) por 3 sets a 0. Com o título, a mesatenista garantiu vaga nos Jogos Universitários Sul-Americanos que serão realizados em 2017, em local a ser definido.

Para Amanda, o título é uma experiência única. “O JUBs é uma competição de alto nível. Fico feliz por ter conquistado esse título logo em minha primeira participação. Agradeço o apoio da prefeitura de Manaus, com o Bolsa Atleta. Agora vou focar no Campeonato Universitário Sul-Americano”, explicou Amanda.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Luis Neto, destacou o desempenho da atleta em competições nacionais. “Não é à toa que ela é conhecida como ‘Raquetinha’. Com diversos títulos, Amanda é atualmente a nossa principal atleta na modalidade”, destacou.

Com informações da assessoria