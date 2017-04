Estratégia de Emilly falha e Marcos acaba no paredão com Ilmar

Ilmar e Marcos vão disputar a preferência do público na próxima terça (3), quando será exibido o último paredão tradicional do “BBB 17”.

O mato-grossense foi indicado à berlinda pela ex-aliada e líder Emilly. Ela justificou sua escolha de maneira dura: “Uma pessoa que chegou a dizer que me amava, mas se mostrou ser traiçoeira e gananciosa, por isso voto no Mamão”.

Já o médico recebeu três votos da casa e vai competir com seu ex-melhor amigo. A configuração do paredão chamou a atenção do apresentador Tiago Leifert, que soltou aos risos: “O cara [Marcos] votou na Marinalva crente de que a Ieda ia votar com ele e ela chega e diz aqui, não, meu irmão”.

Isso porque a participante deu a entender, horas antes, que deixaria o jogo empatado para que a líder se decidisse entre Marcos e Marinalva. Apontando Marinalva, Emilly acabaria, ao final, desenhando ela mesma o paredão da semana.

Rompimento

O programa da noite deste domingo (2) destacou o desentendimento entre Emilly e Ilmar, que ao lado de Marcos formavam a tríplice aliança da casa.

A desavença começou com uma briguinha por louça suja, mas chegou ao ápice neste domingo, quando Ilmar chamou Emilly de verme e a mandou calar a boca.

Ele havia se recusado a falar com a gaúcha, mas ela insistiu em debater assim que viu os dois amigos conversando. Com o clima quente, a gêmea respondeu chamando-o de “ganancioso” e “desprezível”.

Folhapress