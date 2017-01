Estrangeiros ilegais se refugiam em Manaus

Fugindo da instabilidade política e econômica, escassez de produtos básicos e carestia de alimentos, estrangeiros com ensino superior completo optam pela permanência ilegal em Manaus com a esperança de serem “adotados” como exilados pelo governo brasileiro em futuro próximo.

Chineses, venezuelanos, peruanos e colombianos estão, de acordo com a Polícia Federal, entre os principais grupos que chegam à cidade com visto de turista, entram pelo rio Solimões ou ainda pelo município de Pacaraima (RR), fugindo de guerrilhas e dos quadros sociais instáveis de seu país.

O delegado da Polícia Federal (PF), Marcos Vinícius Menezes, admite que é uma situação complexa a repressão aos grupos que entram pela fronteira ou se mantêm ilegais no Estado após o fim do prazo previsto no passaporte de turista. “É uma situação delicada e envolve inclusive razões humanitárias barrar algumas pessoas que querem entrar no país fugindo da violência e da instabilidade política ou econômica”, completou.

De acordo com a PF de Roraima, principal rota de entrada dos “muchachos” que vêm para Manaus, o número de cidadãos sem autorização já é um recorde histórico e pode ser considerado um dos maiores fluxos migratórios deste século no país. Por telefone, a instituição afirmou que não há como medir o número exato dos que vivem irregularmente em Roraima ou quantos destes seguem para a capital amazonense.

“Só se pode ter uma ideia quando se analisa o total de deportações realizado. De 2015 até dezembro do ano passado, foram 285 pessoas adultas, todas venezuelanas, que foram enviadas de volta”, informou a Polícia Federal.

Cobranças sociais

O professor mestre em sociologia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Jorge Martins Alméno, disse não acreditar que a maioria dessas famílias que deixaram para trás sua história e suas raízes o tivesse feito se não fosse obrigada.

“Pelo agravamento da situação nos países latinos e estabilidade econômica no país, acredito, sim, que o número de ilegais poderá ascender ainda este ano a números impressionantes. Em se tratando de uma capital como a nossa, é possível que esse fluxo migratório resulte em mais cobranças na saúde, na geração de emprego diferenciados, na presença de ambulantes nas ruas e até mais policiamento urbano”, explicou Alméno.

Estão em situação irregular os “muchachos” que não fizeram o pedido de refúgio ou têm apenas o visto de turista vencido. Quando policiais fazem operações e os flagram nessa situação, eles são expulsos do país, conforme a legislação vigente.

Riscos

O risco de serem pegos vivendo ou trabalhando ilegalmente faz alguns serem arredios a fotos. É o caso do professor colombiano James Billardo, 28, que atua no Centro, vendendo camisetas e pouco fala sobre si.

“A situação social ficou insustentável para minha família por causa das guerrilhas que tomaram nossas terras e casas. Não houve condições de ficar lá. Começou a faltar comida e o dinheiro não dava para comprar alimentos e produtos de higiene. Era um inferno. Então, decidimos sair para tentar a sorte aqui em Manaus. Até sair nosso visto como refugiados, arrisco vender camisetas”, explicou.

Outra que prefere a ilegalidade temporária à falta de recursos financeiros em seu país é a costureira industrial Ana Reyes, 33, que sobrevive vendendo comida típica na frente de faculdades, no Centro.

“Nem de longe a situação atual da minha família se compara com a que vivíamos em Puerto Ordaz [Venezuela]. Apesar de não exercer por enquanto a minha profissão aqui em Manaus, eu e meu marido conseguimos comprar comida suficiente com o que ganhamos nas ruas. Depois de obter a licença [de refúgio], irei em busca de outro trabalho aqui mesmo em Manaus”, afirmou a costureira.



Diversidade

Em um rápido passeio, já se é capaz de perceber que as principais vias têm forte presença de vizinhos latinos, mas os orientais também podem ser facilmente identificados no comércio ambulante, onde vendem desde comida a artesanato de papel. Mais arredios que os latinos, os chineses evitam até as câmeras.

Muitos não conseguem articular três ou quatro frases em português, mas atuam na venda de guloseimas típicas do seu país, como yakisoba ou harumaki, influenciando no cardápio diário dos que preferem a refeição servida por eles.

Henrique Xavier

EM TEMPO