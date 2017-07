Estou perdido, e agora? Especialistas alertam para desaparecimentos frequentes na Reserva Adolpho Ducke 

O ano de 2016 encerrou com 27 registros de pessoas desaparecidas em áreas de mata – Fotos: Divulgação/Bombeiros e Grupo Suçuarana

A Reserva florestal Adolpho Ducke, localizada na Zona Norte de Manaus, é considerada um importante cenário ecológico e turístico de Manaus. Com seus 10 mil hectares de floresta, as trilhas e os balneários com água límpida e gelada despertam o interesse de muitas pessoas, sejam moradores da região ou turistas de várias partes do mundo. Você já pensou em conhecer o local? Saiba que é comum o desaparecimento de pessoas na região. Só no primeiro semestre deste ano foram realizadas cinco ações de busca e resgate no lugar. Número bem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 12 ocorrências. O ano de 2016 encerrou com 27 registros.

Equipes do CPCães da PM-AM e do Grupo Suçuarana a procura pela criança desaparecida

Os dados são do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), corporação responsável por fazer resgates em áreas de floresta. O desaparecimento de um menino de 10 anos, portador de Síndrome de Down, no último dia 15, trouxe a tona o debate sobre os cuidados e prevenções aos perigos que devem ser tomados por quem frequenta ou pretende visitar a reserva florestal.

As primeiras informações sobre o caso davam conta de que a criança, que mora nas proximidades da Adolpho Ducke, havia sumido após, supostamente, entrar na mata. Equipes dos bombeiros, cães da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), e 20 voluntários do Grupo Suçuarana foram mobilizados e iniciaram os procedimentos para o resgate. Porém, no dia seguinte, a criança foi encontrada por mototaxistas em via pública no bairro Nova Cidade, também na Zona Norte.

Quer ir na Prainha? Teve gente que foi e se perdeu

Cinco pessoas, entre 17 e 20 anos, desapareceram, no dia 6 de abril deste ano, na reserva. Segundo o CBM-AM, três homens e duas mulheres entraram na área em direção da Prainha (balneário situado dentro da reserva), mas não retornaram. As buscas pelo grupo tiveram início um dia depois. Na ocasião, outras duas pessoas também desapareceram enquanto ajudavam nas buscas.

Os cinco desaparecidos inicialmente foram encontrados só três dias depois. Já no dia anterior, as outras duas pessoas que tentaram salvar o grupo conseguiram sair sozinhas da mata. Elas foram encontrados por moradores no Km 32, da rodovia AM 010.

Idosos têm que ter atenção redobrada

Idosos também se arriscam a entrar na reserva, que possui um “ar de mistério”, segundo alguns moradores da área. “É tanta gente que entra na reserva e desaparece que a gente cria histórias mirabolantes do local”, relatou o vendedor de frutas, Antônio Reginaldo, que mora no local há 10 anos. No último dia 14 de abril, um idoso de 49 anos entrou na mata para caçar e acabou sofrendo um ataque epilético. Ele estava junto com um amigo, que conseguiu sair e pedir socorro. O idoso foi resgatado somente no dia seguinte por uma equipe dos bombeiros.

Dicas e orientações

O soldado Danilo Barros (à dir) em missão de resgate na Adolpho Ducke

Esse foi um dos poucos casos onde o desaparecido não estava dentro da reserva. Entretanto, outros cenários que envolvem sumiços no local mostram a falta de orientações e cuidados das pessoas que se arriscar a entrar nas trilhas sem qualquer equipamento. Bombeiros e outros especialistas em regiões de selva alertam que o risco é presente em qualquer lugar, mesmo que a área de floresta seja relativamente pequena.

O soldado Danilo Barros, do CBM-AM, orienta que, quando houver casos de pessoas desaparecidas em regiões de mata, é necessário acionar o resgate imediatamente.

“O acionamento para a polícia é feito no número 190 e para os bombeiros é 193. Após a denúncia, é feito um contato direto com o solicitante, no caso a família ou a última pessoa que fez contato com a vítima. Assim levantamos informações sobre a pessoa, a data, o local e a hora do sumiço. É importante identificar se a vítima sofre de alguma doença mental ou física e também verificar se há outros históricos de desaparecimentos. São necessários todos esses procedimentos para então iniciarmos as buscas. O quanto antes o resgate for acionado, mais chances teremos de encontrar o desaparecido”, informou.

Barros faz um alerta, a Adolpho Ducke é uma área restrita e a entrada de pessoas não autorizadas é proibida.

“Na reserva tem vários caminhos que as pessoas usam, como trilhas feitas por alguns moradores para irem até os balneários. Os caminhos também são identificados pelos guias turísticos para expedições no lugar. Como há mais de um meio de acesso, é necessário que a equipe de resgate busque as melhores condições para adentrar o local, pois o ambiente de selva é diferente do cenário urbano da cidade. Na floresta começa a escurecer por volta das 17h, uma hora antes do que na zona urbana. Se tratando de casos após esse horário, as equipes só entram na mata só dia seguinte, por volta das 5h30 da manhã”, destacou o soldado, orientando ainda que as demais pessoas, parentes ou amigos, evitem entrar na mata atrás do desaparecido.

“Sempre quando fazem isso, acabam desaparecendo também. Isso dificulta ainda mais o trabalhos das equipes de resgate”.

Criança resgatada em área de mata e sendo hidratada pelos bombeiros

Danilo revela ainda que, além de treinadas, as equipes de salvamento possuem ainda equipamentos específicos para auxiliar na localização dentro da floresta. “Nós sempre levamos conosco mantimentos e água, justamente para manter as energias da equipe e também para o desaparecido, pois, na maioria das vezes, a pessoa permanece por mais de três dias na mata e é encontrada desorientada, desnutrida e desidratada. Além disso, levamos conosco bússola e aparelho de GPS para ajudar a encontrar a saída mais próxima”, revelou.

Conheça a ESAON…

Para pessoas perdidas em ambiente de selva, os bombeiros dão dicas valiosas que, segundo eles, são primordiais para garantir a integridade física e mental das vítimas.

“Nós utilizamos a sigla ESAON, em que cada letra representa uma ação, ou atividade, que a pessoa deve fazer quando está desorientada em um ambiente de mata. ‘E’ para estacionar (pare, para ver onde você está para poupar energia); ‘S’ de sente-se (para ter um pouco de descanso); ‘A’ de alimentação (procurar algum alimento, fruta ou animal, que possa utilizar como alimento); ‘O’ de orientação (uso de equipamento, bússola, GPS, ou até mesmo o sol para ter noção de localização) e ‘N’ de navegar (prosseguir após já ter realizado todas as outras etapas)”, explicou Danilo Barros.

Mas se você fizer tudo isso e ainda não ter a mínima noção de onde está? O profissional orienta que é importante que o desaparecido pare e aguarde a chegada do resgate.

“Se você está desorientado, vai continuar andando, se distraindo e vai acabar gastando mais energia. Isso vai fazer com que você se distancie ainda mais do perímetro das buscas. Sem contar que você pode até se deparar com um animal peçonhento, como cobra, aranha, escorpião, entre outros. Agora se você tiver condições de concluir todas as etapas de sobrevivência, você pode até conseguir sair do ambiente”, enfatizou.

O que levar para a mata?

Kit básico de sobrevivência em região de mata – Divulgação

Saiba que é de suma importância você transportar um kit básico durante suas aventuras em regiões de mata. A lista dos itens deve ser elaborada levando em consideração a necessidade pessoal de cada um. Confirma alguns dos itens indispensáveis: Garrafa para água, corda, cordelete, estojos de primeiros socorros, faca ou canivete, lanterna, isqueiro e fósforos, apito, capa de chuva, além de aperitivos como balas e cereais e uma mochila.

Apoio voluntário

Em Manaus há sete anos, o Grupo Suçuarana, que funciona nas dependências do Comando de Policiamento de Área (CPA-Leste), conta com um efetivo de 40 voluntários treinados para ações de busca e salvamento de difícil acesso em área de mata. A organização, sem fins lucrativos, tem por objetivo promover atividades ambientais, sociais e de apoio para ações das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro (EB) e Defesa Civil.

O Suçuarana tem cerca de 40 voluntários para ações de busca e resgate em mata

Há seis anos no grupo, o coordenador de comunicação institucional e ex-soldado do EB, Arlisson Silva, 37, explica que a ação voluntária não é tida como um emprego, mas sim como um hobby. Uma prática feita apenas pelo prazer em ajudar o próximo.

“Mais de 90% dos membros da equipe são ex-combatentes das Forças Armadas. Realizamos esse tipo de trabalho, que pra gente não é tido como um emprego, até porque nós não nos beneficiamos financeiramente disso. Acreditamos que é de suma importância esse apoio. Todos passamos por um período de treinamento, que é chamado de estágio básico – com duração de cinco a seis meses -, e dentro desse tempo o voluntário passa por um treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), mais conhecido como ‘primeiros socorros’. Há também a preparação de Prevenção à Combate e Incêndio (PCI). Além disso, integram o grupo profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros e psicólogos”, explicou Silva.

Turma de estágio básico aprendendo noções de técnicas de APH e PCI

Ainda segundo Arlisson, além de ações de busca e resgate de desaparecidos em regiões de floresta, o grupo também realiza ações sociais junto com a Defesa Civil.

“Em períodos de cheia e seca, muitas famílias ficam isoladas em comunidades ribeirinhas e rurais na capital e no Amazonas. Sempre somos acionados para auxiliar na entrega de alimentos, medicamentos, entre outros itens básicos de sobrevivência para essas pessoas necessitadas. A gente não vive disso, a gente vive para isso”, justificou.

Isac Sharlon

EM TEMPO

