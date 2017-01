‘Estou fora da política amazonense’, diz Adail Pinheiro

Após ganhar o perdão da pena pelos crimes de envolvimento em prostituição infantil e pedofilia, o ex-prefeito de Coari (município distante 362 km de Manaus), Adail Pinheiro, divulgou, na noite desta quinta-feira (26), uma nova nota onde revela não querer voltar a disputar outra eleição. Segundo Adail, a justificação veio após questionamentos de um jornalista, feitos por e-mail, por causa da frase “Me aguarde Coari. Estou chegando”, da Carta Aberta publicada pelo ex-detento nas redes sociais.

Adail destaca que atualmente não é político, mas sim uma pessoa comum. “Não sou político, sou uma pessoa comum. Não sei jogar esses jogos de poder e não tenho a cara de pau de ignorar tudo o que aconteceu. Meu povo e minha família não merecem mais estar nesse palco”, declarou Pinheiro.

A nota revela ainda que a imagem que montaram sobre o político é motivo de tristeza para ele.

Por fim, o político explica que “quando digo para me aguardar, é porquê quero voltar para casa, para perto dos amigos e do meu povo, que graças ao trabalho que fiz me tem na memória e no coração”, enfatizou.

Perdão da pena

Adail Pinheiro, recebeu da Justiça, na última terça-feira (24), o perdão da pena por envolvimento em crimes de prostituição e pedofilia. A decisão, assinada pelo juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), Luís Carlos Valois, cumpre o decreto presidencial nº 8.940/2016 de 22 de dezembro de 2016. “O indulto só é concedido quando a pena privativa de liberdade não é superior a doze anos. Mas para isto, é necessário que o réu cumpra ao menos um quarto da pena”, destacou Valois.

Prisão

O ex-prefeito de Coari foi apontado como chefe um esquema de prostituição infantil no município. Ele foi condenado a 11 anos de prisão em novembro de 2014, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), e estava preso deste fevereiro de 2014. Nesse período, cumpriu pena no Comando de Policiamento Especializado (CPE) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Isac Sharlon

EM TEMPO