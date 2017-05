Estoques e celulares são apreendidos durante revista no Ipat

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram um procedimento de revista na manhã desta quarta-feira(10), no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), situado no quilômetro 8 da Rodovia BR-174 (Manaus – Boa Vista). Durante o procedimento foram apreendidos os seguintes materiais ilícitos: 21 estoques e três aparelhos celulares.

A ação iniciou por volta das 6h, com efetivo de 150 pessoas, entre policiais militares das tropas especiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), servidores da Seap e agentes de socialização da Umanizzare Gestão Prisional.

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, ressaltou que as revistas são procedimentos de segurança adotados pela secretaria para reduzir ao máximo qualquer possiblidade de tentativa de fugas ou rebeliões.

“Estamos trabalhando arduamente para vetar a entrada indevida e a circulação de qualquer tipo de material e substâncias ilícitas dentro das unidades. Além disso, nosso foco também tem sido identificar se os internos estão planejando ações que possam desestabilizar o sistema. No Ipat temos uma população de 835 internos distribuídos em três pavilhões, então nos preocupamos em efetuar uma revista completa em todas as celas e nenhum túnel ou grade serrada foi encontrado”.

Diversas revistas têm sido feitas periodicamente em unidades prisionais do Amazonas. Neste ano, com a intensificação dos procedimentos de revista, têm sido identificados cada vez menos materiais ilícitos.

