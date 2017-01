Estoques, dinheiro e celulares são encontrados em revista no CDPM

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram, nesta quinta-feira (12), o procedimento de revista no Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM). Estoques, dinheiro, celulares e outros objetos ilegais foram encontrados.

As revistas da Seap com a PM iniciaram na última quinta-feira (5), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Em seguida, os procedimentos continuaram no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) no dia 6 de janeiro, no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) no dia 7 de janeiro e no regime semiaberto do Compaj no dia 10 de janeiro.

Todas as áreas e pavilhões da unidade foram revistados minuciosamente, onde foram encontrados diversos objetos ilícitos, tais como R$ 725,95 em células de dinheiro, 10 porções de entorpecentes, 23 joias, 381 estoques, 45 ferramentas, 66 celulares, três algemas, 32 carregadores de aparelho celular, três pingentes, 53 cordas feita de lençol, conhecidas como terezas, e uma balança de precisão.

A revista contou com efetivo de cerca de 150 policiais militares das tropas do Comando de Policiamento Especializado (CPE): Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Choque, Comando de Operações Especiais (COE), Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), Cavalaria, Grupamento de Manejo de Artefatos e Explosivos (Marte), Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) e Força Tática, além de servidores da Seap, uma equipe do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Polícia Civil e Exército Brasileiro.

