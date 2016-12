Estoque de bolsas de sangue na Hemoam está a baixo de 50%

O estoque de bolsas de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) é o mais crítico do ano e a direção do órgão convocou os manauaras para doarem sangue no período das festas de final de ano. O setor de coleta vai funcionar normalmente nas vésperas do Natal e do Ano Novo.

De acordo com informações da chefe do departamento do ciclo de sangue, Socorro Viga Yurtsever, o estoque está abaixo dos 50%, isso representa suprimento para apenas dois dias. Os sangues dos tipos negativos são o que mais estão em falta.

“O ideal é que tivéssemos por dia 800 bolsas de sangue estocadas no Hemoam. Para manter essa quantidade, precisaríamos coletar de 200 a 250 bolsas por dia. Mas infelizmente a nossa média diária tem sido 130. Hoje, todo o estoque é insuficiente para atender a demanda diária, principalmente os dos tipos A e O negativos. Essa situação sempre se agrava no fim do ano. É preciso que a população se conscientize que doar sangue é fundamental para salvar vidas. Uma bolsa pode amparar pelos menos 4 pessoas”, ressaltou.

Socorro informou ainda que hoje, existem dois pontos fixos de coletas em Manaus, sendo um na própria sede do Hemoam, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Oeste, com atendimento de segunda a sábado das 7h às 18h, e outro na maternidade Ana Braga, situada na Zona Leste. Neste posto o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Além dessas unidades, a doação pode ser feita também na unidade móvel do órgão, popularmente conhecida como “Morcegão”, que circula entre empresas, escolas e órgãos públicos.

Seja doador

Para ser doador é preciso ter entre 18 a 65 anos de idade, estar bem de saúde, e ter peso acima de 50 kg. Não ter ingerido medicação nos últimos 15 dias ou bebida alcoólica nas últimas 48h, ter dormido no mínimo 6 horas, não ter doenças crônicas. Menores de 16 anos podem ser doadores com autorização do responsável legal.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO