Estilista amazonense comemora 10 anos de grife com toque regional

Cheia de viagens, participações em eventos nacionais de moda, como a famosa São Paulo Fashion Week (SPFC), além de convites para badaladas inaugurações e participações em feiras internacionais, a estilista e blogueira, Cristiane Batista, dona da grife Santa Cris, comemora 10 anos de carreira e conta que a caminhada foi árdua e longa para a empresa de vestuário chegasse ao status de referência de conceito e qualidade na capital amazonense.

“Eu desenhava para a Xuxa, enviava uns três desenhos por semana para ela” conta aos risos.

Aos 39 anos, reconhecida e admirada por seu trabalho, a estilista comemora 10 anos de sua grife em junho e relembra momentos pitorescos da carreira. Cris conta que desenha desde os 8 anos e que aos 12 ganhou do pai sua primeira máquina de costura. As bonecas foram suas primeiras modelos. Mais tarde, já na faculdade, as roupas diferentes que usava fizeram mais sucesso, sua customização de bolsas, carteiras e roupas ganhou o apreço das colegas, que começaram a encomendar as primeiras peças.

“Cobrava bem baratinho, não tinha essa noção de lucro. Cobrava apenas por fazer e as meninas ficavam loucas com os vestidos, depois comecei a confecção de bolsa e vendia umas 120 por mês. Foi assim que paguei minha faculdade de jornalismo. Comecei a comprar tecidos e customizar porque odeio roupa igual”, diz ela que ia nas lojas, via o que gostava e buscava fazer uma peça ainda melhor ao chegar em casa.

Ao longo dos anos, a jornalista fez cursos de corte e costura, desenho em moda e estudou história regional. Sua primeira coleção temática foi lançada em 2007, durante o Festival de Parintins. Nas cores azul, vermelho, preto e branco, as 100 túnicas pintadas à mão foram sucesso.

“Por inexperiência fiz todas as peças no tamanho ‘M’, mas elas venderam muito bem. Umas 16h do primeiro dia de festival, eu já tinha vendido tudo” relembra.

Novos voos

Como sua criatividade não tem limites, em 2016, Cris se lançou em uma nova empreitada. Agora artista plástica, ela expôs obras em Viena, na Áustria, com curadoria da artista plástica Virna Lisi.

Atualmente, Cris exerce o cargo de delegada do setorial de moda do Ministério da Cultura, representando o Estado do Amazonas. Ela se prepara para lançar sua mais nova coleção ‘Tudo vale a Pena’, na qual vem trabalhando há 18 meses.

“Minhas coleções são todas baseadas no regionalismo, estudei muito para isso. Aqui em Manaus, as pessoas não valorizam tanto isso, mas se eu mandar uma peça para São Paulo, elas são avaliadas como obras de arte”, afirma.

A coleção, que deve chegar ao ateliê para os clientes em julho, com aproximadamente 150 peças, é inspirada em uma saída do mundo virtual e uma volta às raízes. Todas as peças são únicas e pintadas à mão pela própria estilista, que não abre mão de cuidar de todos os detalhes.

Para comemorar os 10 anos de ‘Santa Cris’ uma feijoada está sendo preparada. O evento ainda não tem data marcada, mas deve ser realizado durante o mês de junho.

