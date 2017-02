Estevão Monteiro é novo secretário no Governo Melo

Estevão Monteiro de Paula foi anunciado como novo titular da Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos (SEMGRH). O anúncio foi feito pelo governador José Melo, na manhã desta segunda-feira (6), durante abertura do ano letivo no município de Borba (a 151 Km de Manaus).

Estevão possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), mestrado em Engenharia de Estruturas na Escola de Engenharia de São Carlos pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ph.D. – University of Tennessee.

Já foi presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam), gerente do Centro Técnico Operacional de Manaus do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), época em que representou o Amazonas em comissões técnicas no Peru e Alemanha. Nesse período, coordenou projetos de pesquisas na área de uso e tecnologia de madeira.

Atualmente é diretor substituto do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), onde exerce atividades de pesquisas e coordena ações estratégicas na área.

Antes do anúncio do novo secretário, a pasta era comandada pelo geólogo Daniel Nava.

Com informações de Henderson Martins