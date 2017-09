Estelionatários são presos por venda de imóveis ilegais em Manaus

O trio foi preso e autuado no 20º DIP – Divulgação

Sebastião Geraldo Ferreira da Rocha, de 44 anos, Oyama Benaion Batista de Souza, de 52 anos, e Maria Neuda de Souza Lima, de 43 anos, foram presos, nesta sexta-feira (1º), por estelionato tentado, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Eles serão encaminhados para audiência de custódia, acompanhados de representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

De acordo com a equipe de investigação do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), todos os presos têm envolvimento com estelionatários conhecidos e fichados pela polícia, como Jerry Adriane Medeiros de Almeida, Antônio Jorge Belem Marinho e Ramona Benaion Catique de Souza.

“Todos são investigados por aplicar vários golpes em Manaus e respondem, atualmente, mais de dez procedimentos administrativos, sem contar os inúmeros processos na Justiça”, informou um investigador.

Sebastião foi preso em um cartório, localizado na Zona Norte, onde concluía a venda de um imóvel, localizado na comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste.

“Recebemos uma ligação com a denúncia de que um homem estava em atitude suspeita no local. O denunciante informava que na documentação do imóvel apresentada por Sebastião havia dúvidas acerca da legitimidade. A conta bancária para o depósito de R$ 45 mil, pela compra do imóvel, tinha como titular Jerry Almeida”, destacou o policial civil.

Oyama e Maria foram presos no estacionamento de uma loja, situada na avenida Torquato Tapajós, Tarumã, Zona Norte. Com o trio a polícia apreendeu diversos contratos de compra e venda, cessão de direitos falsas, identidades falsificadas, utilizadas para reconhecimento de firma.

Sebastião foi preso em 2010 pela Polícia Federal por extorsão e falsa identidade, por se passar por fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ele era foragido do regime semiaberto.

Isac Sharlon

EM TEMPO

