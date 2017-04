Estelionatário é preso no bairro São José Operário

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu na tarde desta segunda-feira, dia 10, às 17h, mandado de prisão preventiva por estelionato em nome de Fabrício Brito da Cunha, 33. O documento foi expedido no dia 7 de outubro de 2016, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

De acordo com a autoridade policial, o homem estava sendo investigado desde setembro de 2016, por praticar golpes em clientes de agências bancárias no Centro da capital, zona Sul. “Fabrício se apresentava para as vítimas como funcionário da agência bancária. Ele simulava que estava ajudando os alvos em transações bancárias, realizadas no caixa eletrônico. Ele entregava outros cartões às vítimas e ficava com os delas para, posteriormente, subtrair os valores existentes em conta”, esclareceu Goes.

O titular do 24º DIP ressaltou que os policiais civis conseguiram interceptar o infrator na casa onde ele morava, situada na Rua Tarumã, na primeira etapa do bairro São José, zona Leste, após eles receberem denúncias anônimas informando que Fabrício estaria se passando por funcionário de um banco.

Fabrício foi indiciado por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria