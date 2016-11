Estatal do pré-sal pode ficar sem comando a partir da próxima semana

O governo tem até esta sexta-feira (11) para indicar novos nomes para a direção da estatal Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), sob o risco de a empresa, que representa a União nos contratos do pré-sal, começar a próxima semana sem comando.

O mandato da atual direção vence nesta sexta e os executivos já foram informados de que não continuarão nos cargos.

A PPSA foi criada em 2013 pela lei que alterou as regras de exploração do pré-sal, criando o regime de partilha da produção, para representar a União nos consórcios.

Até agora, ela participa do contrato de Libra, a maior descoberta de petróleo do país, e negocia acordos com petroleiras que encontraram reservas que invadem áreas da União.

Em 2017, espera gerar US$ 230 milhões em receita à União, com a venda do petróleo do teste de produção de Libra e de outras áreas.

Hoje, a empresa tem três diretores: Oswaldo Pedrosa (diretor presidente), Antônio Cláudio Pereira da Silva (de administração, controle e finanças) e Eduardo Nakagawa (diretor técnico e de fiscalização). Todos foram nomeados pelo governo Dilma.

Um quarto executivo, Renato Darros, que cuidava da área de gestão de contratos, deixou a empresa no primeiro semestre por divergências com a direção.

A diretoria foi nomeada para um mandato de três anos, prorrogáveis por mais três, mas foi informada de que haverá renovação.

A avaliação, porém, é que o governo Temer pretende negociar cargos em troca da aprovação da PEC do Teto no Senado. Por isso, as indicações estariam demorando.

Há outros cargos abertos em autarquias federais ou agências reguladoras também à espera de negociações do Planalto com a base no Congresso.

Questionado, o Ministério de Minas e Energia (MME) alegou que ainda há tempo hábil para fazer as nomeações.

Nicola Pamplona

Folhapress