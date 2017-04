‘Estamos buscando encontrar nosso norte, nosso mercado’, diz diretora da Amazonastur

A diretora da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Oreni Braga, conhece o setor há muitos anos. Ela acompanhou outros períodos considerados mais atrativos, turisticamente, e, atualmente, trabalha para manter um fluxo razoável de turistas no Estado. Nessa entrevista, ela falou sobre o atual cenário turístico regional, além das ações governamentais implementadas para permitir que empresários e profissionais liberais se mantenham em atividade.

EM TEMPO – Na sua avaliação, como está o turismo no Amazonas, atualmente?

Oreni Braga – Assim como em todo o Brasil, com raras exceções, o turismo no Amazonas enfrenta as mesmas dificuldades que os demais setores da economia nacional, em função da conjuntura econômica. Nessa esteira, o turismo ainda enfrenta as dificuldades de uma infraestrutura ruim de portos, aeroportos (regionais), estradas e rodoviárias, em todo o país, em especial, nos municípios turísticos, com exceção das capitais, impedindo a internalização das ações que podem melhorar, significativamente, a qualidade de vida das pessoas que são envolvidas na atividade. A crise mexeu com o bolso do viajante doméstico, mas se o governo nacional destinasse a verba compatível para trabalhar o mercado internacional, mesmo levando em consideração a crise ética e política do país, poderíamos ter feito desse limão uma limonada, afinal o Brasil continua barato para o mundo.

EM TEMPO – Então essa instabilidade na economia, pode ser considerada a grande vilã para a queda no setor?

Oreni – Como já mencionamos, houve queda sim, mesmo não tenho os números exatos para demonstrar, em função de problemas ocorridos com o Cadastur (Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo), mas a queda foi significativa em função do cenário que estava estabilizado. Temos uma parcela significativa do turismo de negócios, e os hotéis urbanos sentiram bastante essa crise, uma vez que os produtos de elevado valor agregado do nosso Polo Industrial de Manaus (PIM) foram os primeiros a ficar fora da cesta de compras e isso afeta os negócios da hotelaria, também.

EM TEMPO – Quais as estratégias para mudar o atual cenário e trazer o turismo aos patamares de 2013, 2014?

Oreni – A estratégia do governo do Estado foi não deixar Manaus órfã da conectividade com as principais capitais do país e nem com os voos internacionais, pois isso afetaria ainda mais o setor. Além disso, ganhamos novos voos que já estão permitindo que o mercado do Cone Sul possa descobrir o Amazonas e o Brasil. Um exemplo são os argentinos e chilenos. Afora isso, não deixamos de estar presentes nas feiras estratégicas, nacionais e internacionais, levando a nossa bandeira ao mercado, pois no turismo se o destino faltar a uma feira dessas, perde a credibilidade junto ao mercado. Estamos dotando Manaus de um dos mais importantes e belos centros de convenções, a fim de que o turismo de eventos possa ser uma realidade para o Estado. Esse é um dos segmentos que mais contribuem para a economia do turismo, no mundo todo.

EM TEMPO – Quais os principais investimentos do setor para 2017 e o próximo ano?

Oreni – Veja, nós temos notícias de que nessa crise, 12 grandes hotéis fecharam as suas portas em Salvador, mais outros em Belo Horizonte. Outros em São Paulo mudaram de ramo, passaram a ser torres de consultorias e escritórios para profissionais liberais, enfim, grandes perdas. Em Manaus temos, ainda, problemas com a ocupação, mas estamos juntos com os empresários buscando encontrar o nosso norte e, com as bençãos de Deus, resgatar o nosso mercado.

EM TEMPO – Há dados de quantos grandes hotéis estão em atuação no Estado e de quantos turistas chegam ao Amazonas por mês?

Oreni – Estamos reformatando o nosso sistema de indicadores para, o mais breve possível, retomar os nossos números. O Amazonas é um dos poucos Estados que realizam as pesquisas e transformam em indicadores junto aos prestadores de serviços turísticos. Portanto, assim que tivermos consolidado, anunciaremos.

EM TEMPO – Quanto o setor movimenta atualmente no Estado?

Oreni – Em função de ainda não termos o nosso “Observatório do Turismo”, o qual visa a identificar os empregos gerados, a arrecadação tributária e o impacto na economia como um todo, não temos como afirmar exatamente qual o impacto do setor, mas o que podemos dizer é que só os hotéis e restaurantes, antes da crise, empregavam mais de 65 mil pessoas. Esses hotéis e esses restaurantes pagam tributos e geram receitas para o Estado. Assim, para que possamos ter o nosso observatório, estamos buscando recursos junto ao Ministério do Turismo.

EM TEMPO – Há investimentos para novos empreendimentos locais? E, a partir de quando serão vistos?

Oreni – Estamos investindo R$ 40 milhões na segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas; na consolidação do voo Manaus/Buenos Aires; participando das feiras nacionais e internacionais; além do trabalho que estamos realizando nos 14 municípios turísticos, em parceria com as prefeituras. Atrelado a isso, estamos trabalhando o projeto do Parque da Biodiversidade do Amazonas, o qual será um divisor de águas para o turismo no Brasil e no Amazonas.

