Estagiários da SSP-AM denunciam que estão sem receber bolsa há quatro meses

Estagiários de todos os setores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) denunciam que estão sem receber a bolsa de estágio, no valor de R$ 640, há quatro meses. De acordo com o grupo, vários colegas já se desligaram da instituição devido ao problema.

Os universitários explicam que não tem mais de onde tirar dinheiro para ir trabalhar e para pagar a faculdade e estão, inclusive, emprestando de parentes, amigos e até vizinhos. Os estagiários afirmam que estão sem receber há quatro meses e que o problema começou desde o processo de assinatura do contrato.

“Tudo começou quando fizeram a gente trabalhar 19 dias sem contrato, Falaram que a empresa estava em processo de licitação, mas que iriam continuar com a gente. Depois a empresa ganhou o processo licitatório, mas os nossos contratos só foram assinados dois meses depois e sempre com a promessa de recebermos, mas até agora nada do dinheiro cair na conta”, contou um dos estagiários, que pediu para não ser identificado, por medo de represálias.

De acordo com os estagiários, a gerência de estágio falou para eles que todos os documentos e relações de pagamentos já estão na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e que, a partir de então, é competência do órgão a realização do pagamento. O grupo ainda afirma que tem uma ‘fonte’ na Sefaz que afirma que o estado não tem orçamento para pagá-los.

A assessoria da SSP-AM confirmou que o atraso no pagamento ocorreu devido à mudança de empresa que contrata os estagiários, mas que a situação já foi resolvida.

“O valor das bolsas deve ser liberado nos próximos dias pela Sefaz”, informou a assessoria.

