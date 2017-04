Estados Unidos mandam porta-aviões para perto da Coreia do Norte

Os Estados Unidos determinaram neste sábado (8), o deslocamento do porta-aviões USS Carl Vinson e de outros navios da Marinha para águas próximas ao território da Coreia do Norte.

De acordo com fontes ouvidas pela rede de televisão norte-americana CNN, o movimento é uma demonstração de força após “novas provocações” feitas pelo presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que tem coordenado testes de lançamentos de mísseis em direção ao mar.

A esquadra suspendeu um exercício na Austrália após receber uma ordem do almirante Harry Harris, chefe do Comando do Pacífico, para se deslocasse à Península Coreana, onde os militares americanos devem participar de manobras anuais de defesa comandadas pela Coreia do Sul, constantemente ameaçada pela vizinha do norte.

O envio do porta-aviões ocorre na semana em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu a visita do presidente chinês, Xi Jinping. Em uma das reuniões, ambos discutiram a necessidade de evitar “novas provocações” da Coreia do Norte.

Agência Brasil