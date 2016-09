Estado Islâmico reivindica autoria de ataque em shopping de Minnesota

A facção radical Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque com faca que deixou oito pessoas feridas num shopping em St. Cloud, no Estado de Minnesota, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (17).

“O executor dos ataques em Minnesota era um soldado do Estado Islâmico e realizou a operação em resposta a um chamado para mirar cidadãos dos países pertencentes à coalizão [que combate o EI na Síria e no Iraque]”, disse em comunicado a Amaq, agência de propaganda do grupo terrorista.

Segundo testemunhas, o homem fez uma referência a Alá e perguntou a pelo menos uma das vítimas se ela era muçulmana.

O suspeito, que usava um uniforme de segurança privada, foi morto na cena do crime por um policial fora de serviço.

O casal Harley e Tama Exsted, que estava na cidade para assistir ao filho jogar um torneio de golfe, relatou ao jornal local “SC Times” cenas que viram dentro do shopping.

“Ouvi de repente barulhos. Pensei que alguém tinha tropeçado numa prateleira. De repente, as pessoas começam a correr. Então ouvimos os gritos e sabíamos que era hora de ir embora”, disse Harley.

