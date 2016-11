Estado Islâmico assume participação em ataque a Universidade de Ohio

O grupo extremista Estado Islâmico disse que o ataque à Universidade de Ohio na última segunda-feira (28) foi cometido por um de seus seguidores. Abdul Razak Ali Artan foi identificado pelas autoridades norte-americanas como o autor do ataque ao campus universitário, feito com uma faca e um carro, que deixou 11 feridos. O agressor foi morto pela polícia. A informação é da Agência Ansa.

De origem somali, Abdul Razak Ali Artan tinha 18 anos e era estudante da universidade. Ele jogou seu carro contra um grupo de pessoas e, depois, atacou-as com uma faca. Apesar de o Estado Islâmico declarar participação no caso, investigadores norte-americanos questionam o tamanho do envolvimento do jovem com o grupo extremista, duvidando que tenha havido um contato direto.

A hipótese mais forte, até o momento, é de que o estudante tenha se radicalizado sozinho, inspirando-se em conteúdos na web, e que o Estado Islâmico, por sua vez, usou de oportunismo para assumir o ataque.

Agência Ansa