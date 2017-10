Estado dos EUA permitirá circulação de carros sem motorista

As autoridades da Califórnia, estado americano, revelaram nesta quarta-feira que novas leis de trânsito permitirão que veículos autônomos (carros sem motorista) circulem pelas estradas do estado em testes sem motoristas.

A nova legislação, que terá vigência a partir de 2018, eliminará uma disposição que exige “o controle físico por parte de uma pessoa sentada no assento do motorista” em qualquer veículo autônomo.

A disposição foi modificada para “supervisionar o desempenho da tecnologia autônoma da tarefa de condução dinâmica”.

O Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia informou que a mudança foi adotada para remover uma exigência que “poderia limitar desnecessariamente o desenvolvimento da tecnologia” e permitir flexibilidade para um monitoramento remoto.

A nova legislação chega no momento em que cresce o número de empresas de tecnologia e fabricantes que realizam testes com veículos autônomos, e após novas regras federais voltadas para estimular a tecnologia, que visa melhorar a segurança e reduzir os acidentes nas estradas.

“Estamos emocionados de dar mais um passo para promover o desenvolvimento desta tecnologia que potencialmente pode salvar vidas na Califórnia”, disse Brian Kelly, secretário estadual dos Transportes.

A diretora do Departamento, Jean Shiomoto, explicou que a agência espera concluir as alterações até o final do ano, e destacou que 42 empresas têm permissão para testar veículos autônomos nos estados.

“O departamento espera que estas empresas e outras promovam a tecnologia sob novas regulamentações”, destacou Shiomoto.

John Simpson, da organização Consumer Watchdog, advertiu que a legislação proposta permitirá às empresas tecnológicas e de veículos “fazer o que querem enquanto usam nossas estradas como laboratórios privados e ameaçam a segurança do trânsito”.

A agência estadual assinalou que qualquer veículo autônomo deverá cumprir com todos os padrões federais de segurança.

FONTE: Agence France-Presse (AFP)

