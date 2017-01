Estado de saúde de criança internada com suspeita de overdose é estável

Uma criança, do sexo feminino, de apenas dois anos deu entrada no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, no início da tarde desta quarta-feira (18), com suspeita de intoxicação por drogas. Segundo a equipe médica da unidade hospitalar, o estado de saúde da menor de idade é estável.

De acordo com o conselheiro Gilberto Borges, conhecido como ‘Junior Resgate’, a criança deu entrada, por volta do meio dia, na unidade hospitalar com um princípio de overdose, supostamente após consumação de maconha.

“Ela chegou ao hospital praticamente em coma, devido ao efeito da substância. Segundo a doutora que atendeu a criança, a intoxicação foi de maconha”, contou Junior.

Ainda conforme o conselheiro, a médica que atendeu a menina informou que está não é primeira vez que a criança dá entrada no hospital com o mesmo sintoma. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou que a criança está em observação e não há previsão de alta médica.

A mãe da criança, que não teve o nome divulgado, relatou que mora perto de uma boca de fumo e várias pessoas consomem drogas no local. Ela acredita que a menina deve ter achada o resto de um cigarro do entorpecente e colocado na boca. Segundo o conselheiro, a mulher negou ser usuária de drogas.

Diante da situação, o conselheiro acionou a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) para investigar o caso. Ainda nesta tarde, o conselheiro foi até a casa onde a criança mora, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, para colher mais informações e ver as condições do local. Ele vai fazer um relatório e entregar para a especializada.

Mara Magalhães

EM TEMPO