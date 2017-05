Estádios no AM já foram essenciais, hoje estão ‘esquecidos’

A Copa do Mundo no Brasil inegavelmente deixou um legado com relação a estádios de futebol. As arenas modernas construídas para o evento abrilhantam as cidades e viraram, inclusive, pontos turísticos. No entanto, o pós-Copa também afetou de alguma forma o cenário futebolístico. Após a realização do Mundial, muitas praças esportivas deixaram de ser utilizadas, deixando saudade no coração dos torcedores.

Palcos de conquistas, glórias e jogos curiosos, os estádios Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva, Álvaro Maranhão, em Iranduba, Valdomiro Aguiar no Manaquiri, Roberto Simonsen e Ulbra, ambos na capital amazonense são alguns exemplos. O PÓDIO buscou saber o motivo do abandono de alguns e se existe a possibilidade da volta de disputas de jogos.

“Chicão”

Com capacidade para 8 mil pessoas e com um gramado do tipo esmeralda, o estádio Francisco Garcia recebeu o apelido de “Chicão” por parte dos simpatizantes do Holanda e pertencente a prefeitura do município de Rio Preto da Eva (distante 78 quilômetros de Manaus). Suas arquibancadas contam com cadeiras reaproveitadas do demolido Vivaldo Lima e foi a casa do “Laranjão” no título estadual de 2008 e entre 2007 a 2014. Nos dias de hoje é apenas utilizado para disputa de competições amadoras e escolares.

O Holanda se despediu do local em 2014, quando deixou de ser presidido pelo antigo mandatário Paulo Radin. No estadual de 2015, o clube passou a mandar jogos estádio Carlos Zamith, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o coordenador de esportes de Rio Preto, Iraldo Nogueira, o local passa por reformas na pintura das arquibancadas e alambrados e está de portas abertas para quem quiser atuar no município.

“Estamos em reforma, trocamos o gramado, um trabalho de licitação para recuperar iluminação e alambrados. A nova prefeitura está dando mais atenção para o estádio, visando competições municipais. Temos uma previsão para liberar o local no final de agosto e início de dezembro. Temos uma lista de despesa que chega a 10 mil mensais. A ideia é um planejamento de montar um time nosso, um time legítimo de Rio Preto da Eva, coma nossa identidade. Em dois anos queremos ter um time próprio da cidade, de nome Rio Preto Futebol Clube. Temos saudades quando o Holanda jogava aqui. Queremos esse movimento de pessoas na praça esportiva”, frisou.

Álvaro Maranhão

Localizado no município de Iranduba e a apenas 13 quilômetros da capital, o estádio Álvaro Maranhão possui capacidade para 1,5 mil expectadores e um dos gramados mais contestados do futebol amazonense. O local tem um custo mensal de R$2,5 mil e foi utilizado pelo Iranduba na honrosa campanha no Campeonato Amazonense 2012. Foi deixado de lado em 2015, quando o Hulk da Amazônia passou a mandar jogos já na reformada e moderna Colina.

“Hoje o local é utilizado para projetos de escolinha de futebol com parceria da prefeitura. Nos fins de semanas ocorrem jogos de um campeonato de máster. Sabemos que existe uma possibilidade de sediarmos uma fase da Copa dos Rios, já que algumas partidas que seriam no Francisco Garcia ocorrerão no Iranduba”, disse o administrador do local, Francisco Júnior.

Sesi

O estádio do Sesi, que oficialmente é chamado de Roberto Simonsen possui capacidade para 5 mil lugares e está localizado na Zona Leste da capital Manaus. Após a demolição do Vivaldo Lima em 2009, o local passou a ser utilizado frequentemente em jogos do estadual. Sediou a decisão de 2010 a 2014.

Os jogos mais envolventes na praça ocorreram quando o América por pouco não se classificou para Série C do Campeonato Brasileiro em 2011, e na campanha histórica do Nacional quando foi até às oitavas de finais da Copa do Brasil de 2013, sendo eliminado pelo Vasco perante quase 7 mil pessoas. Com gramado do tipo esmeralda, o local é hoje utilizado para competições industriais e comunitárias de futebol. Durante o estadual de 2017, o Rio Negro chegou a utilizar o local para treinamentos.

Valdirzão e Ulbra

Utilizado como “válvula de escape” nas ausências de Vivaldo Lima e Colina durante obras visando a Copa do Mundo, o estádio Valdomiro Gusmão, em Manaquiri (distante 156 quilômetros da capital Manaus), foi usado como casa do Fast no estadual de 2014. Lá também eram realizadas partidas com mando de São Raimundo e Sul América.

O local possui capacidade para 8 mil pessoas e tem um dos melhores gramados do estado, com irrigação com sistema de drenagem automático. Em 2014, quando a diretoria do Rolo Compressor decidiu construir arquibancadas no seu CT Ulbra, o Fast retornou para capital. Porém, em 2015, o Tricolor passou a mandar jogos no Carlos Zamith e Arena da Amazônia onde quebrou um jejum de 45 anos sem títulos estaduais.

De CT a estádio da Ulbra, o local possui gramado do tipo batatais e pode ser classificado como a menor praça esportiva de Manaus, pois possui capacidade para 3 mil expectadores. Está localizado em uma dependência universitária, na Zona Sul da capital.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO