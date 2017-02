Estádio Carlos Zamith recebe torneio de futebol de mesa

Um dos eventos mais importantes do calendário de Futebol de Botão, a Copa Geraldo Décourt, será no próximo domingo (19), a partir das 8h, no campo de madeira das 12 mesas de botões montadas nas dependências do estádio Carlos Zamith, na Zona Leste. Essa é a terceira edição do evento, que promete reunir botonistas de Manaus, do interior e de Roraima.

Promovida pela Associação Manauara de Futebol de Mesa (AMFM) para homenagear o criador do esporte, a expectativa da Copa Geraldo Décourt é reunir 21 botonistas, que estarão na disputa dividida por chaves, em que o dois melhores colocados avançam de fase.

“No último dia 14 foi o dia do botonista e homenageamos o Geraldo Décourt por meio desta copa, já que ele é o pai do futebol de botão. É um torneio que vai reunir os botonistas de Manaus, Itacoatiara e até Boa Vista, Roraima”, disse o diretor da Associação, Winnetou Almeida, ressaltando a admiração com o criador do esporte.

“O Geraldo é o inventor dos sonhos de muitos pais e filhos. O Amazonas respira futebol de mesa e a Associação Manauara não poderia ficar de fora dessa homenagem”, declarou.

Participam da disputa da copa as equipes do Banca Forte, Budweiser, Galáxia Jocamar Rio Negro, Vermes e Zona Norte.

Nível elevado

Com mais 36 competições ao longo do ano, os jogadores sabem que terão mais de cinco horas de disputas para mostrarem técnica e raça e, assim, vencerem os rivais.

“Ano passado o trio da equipe Banca Forte ficou com as três primeiras colocações. Este ano, as partidas vão ser bem mais disputadas. Todo mundo teve o ano todo para treinar e se capacitar. Estamos treinando para conquistar esse título”, ressaltou Almeida, que também é membro da equipe Banca Forte e ficou com o terceiro lugar da Copa.