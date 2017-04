Estação Dez do Manôbike é destruída e ficará sem funcionar durante 20 dias

Nesta quarta-feira (26), a estação número dez do projeto Manôbike, localizada na rua Miranda Leão, no Centro, foi destruída possivelmente devido a um acidente de trânsito, segundo a Prefeitura de Manaus. No local, uma das bicicletas também foi danificada e será substituída por uma nova.

Técnicos da empresa que opera o sistema em Manaus estão trabalhando para remover a estação danificada, que ficará sem funcionar até que um novo módulo seja produzido e enviado de São Paulo para a cidade.

Segundo comerciantes da área, um acidente teria provocado os danos na estação, mas não há confirmação oficial. Uma nova estação já foi solicitada para Manaus, que deverá estar disponível entre 15 e 20 dias para substituição.

O Manôbike foi lançado no último dia 12 de abril e até o momento já teve 1.057 viagens contabilizadas, com 2.588 cadastros feitos no site e aplicativo do projeto (disponível para IOS e Android).

Denúncias

A empresa operadora do sistema Samba/Serttel informa que denúncias relacionadas a vandalismo podem ser feitas imediatamente à Central de Atendimento ao Cliente pelo número 4003-0387, para que seja acionada a assistência técnica local.

O projeto

Com o lançamento do Manôbike, a Prefeitura de Manaus, por meio da política pública de mobilidade e transporte defendida pelo prefeito Arthur Virgílio Neto aumenta o incentivo a meios não poluentes e que visam a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.

Manaus tem 11 estações em operação. As estações, inclusive, estão localizadas em lugares emblemáticos da capital, como o próprio mercado, Igreja N.S. dos Remédios, Praça do Congresso, Beneficente Portuguesa, entre outros.

O sistema funciona de segunda-feira a domingo, das 6h às 23h, para retirada do equipamento e 24h/dia para devolução. As bicicletas, cujo sistema é alimentado por energia solar, são 100% nacionais. Manaus tem 110 bikes disponíveis para as 11 estações e a rede poderá ser ampliada futuramente, conforme demanda. O Termo de Cooperação tem prazo de 36 meses e não há ônus para o Município.

Como funciona?

Após cadastro no aplicativo e/ou no site (www.manobike.com.br), o usuário da Manôbike terá a opção de adquirir o passe mensal (R$ 10) ou diário (R$ 5), e não paga valor adicional desde que use de acordo com as regras do projeto. De segunda a sábado, o uso pode ser de 60 minutos ininterruptos, quantas vezes por dia o usuário desejar, desde que respeite o intervalo de 15 minutos entre as viagens. Aos domingos e feriados, o uso passa a ser de 90 minutos.

Com informações da assessoria