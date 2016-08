Estação de rádio Nativa FM é inaugurada em Manaus em parceria com o Grupo Raman Neves de Comunicação

A Nativa FM é uma rede brasileira de rádios, com filiais em cinco estados e mais de 15 distribuidoras de sinal por todo o país, tendo como geradora principal a Rádio Nativa FM – São Paulo. Em Manaus a rádio, que já bateu recorde de audiência, chega para integrar o Grupo Raman Neves de Comunicação, em parceria com a Fábrica de Eventos, na frequência de 95,1 MHz. Com o lema “A Nativa é muito mais!” a ideia é interagir com os ouvintes o máximo possível, seja com sorteios de brindes ou ligações por telefone.

A rádio vai funcionar nas dependências do Grupo Em Tempo e, além de reproduzir os programas nacionais da rede, a Nativa FM – Manaus também vai contar inicialmente com três programas locais. Já o time de locutores é integrado por Magali Fortes, Gláucio Henrique e Júlio Roberto. Os assuntos vão envolver o trânsito local, notícias quentes, músicas de sucesso, horóscopo, entre outros.

Segundo Daniel Lobinho, coordenador artística da Rádio Nativa e da Rádio Em Tempo, a ideia é trazer para o público uma opção nova e diferenciada. “A Nativa é uma rádio nova em Manaus. A nossa ideia é trazer mais diversão para o público, mais alegria, e mais prêmios também. E nós contamos com o melhor time de locutores da cidade, que vão fazer parte da Nativa. Todo dia vai ter prêmio, todo dia vai ter coisa nova, todo dia vai ter uma brincadeira diferente” disse Lobinho.

Já Magali Fortes, conhecida popularmente como a ‘Magá”, diz estar feliz com esse novo projeto. “É tudo novo, mas ao mesmo tempo, tudo perfeito. Tudo está se encaixando de uma forma perfeita, tanto para nós quanto para os ouvintes, que estão sempre sintonizados. Nós estamos trazendo uma nova rádio com alegria, muita simpatia, paixão, amor, e com muitos brindes também! Esperamos agradar a todos e temos certeza que isso vai acontecer!” contou a radialista. Magá já conta com quase 29 anos de experiência, sendo 20 destes na capital amazonense.

A estreia da Rádio Nativa FM – Manaus aconteceu ontem, às 17h, já com sorteios de brindes exclusivos e ingressos para o show “Gigantes do Samba II”. O evento é mais uma megaprodução da Fábrica de Eventos, parceira da rádio, que promete outras surpresas exclusivas para os ouvintes da Nativa.

Música de qualidade

Um dos pontos fortes da Nativa FM é a programação popular. É nessa pegada que a rádio investe em tocar músicas de artistas renomados e que fazem sucesso. Pensando nisso, a Fábrica de Eventos se uniu à Nativa FM – Manaus, com a ideia de oferecer exclusividade ao ouvinte. Durante a programação da rádio, serão sorteados ingressos para os shows, CDs promocionais e exclusivos, além de visitas aos camarins dos artistas nos eventos produzidos pela Fábrica.

Proprietária da Fábrica de Eventos, Bete Dezembro relembra a importância de uma parceria como essa. “A cidade precisa de uniões como essa, afinal, o público é quem tem que ganhar. Ele é o nosso maior foco, e é pra eles que nós nos empenhamos tanto em produzir os melhores eventos, superando novos desafios a cada show” disse.

A empresa está no mercado de produção de eventos há cerca de 15 anos, sempre utilizando todo o know-how necessário para oferecer qualidade, segurança e modernidade em tudo o que faz. Um dos exemplos do sucesso da Fábrica é o “Samba Manaus”, maior evento de samba do mundo e já faz parte do calendário da cidade. Com o apoio da Fábrica de Eventos, a Nativa FM – Manaus só tem a crescer, junto com o público, que também se torna parceiro de todas as horas.

Com informações da assessoria