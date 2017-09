Está órfão de Game of Thrones? Confira 3 séries que vão te fazer aguardar a 8a temporada sem drama

A sétima temporada mal acabou e os aficionados em Game of Thrones (GOT) estão se sentindo órfãos da série. Pois como devem saber, GOT só voltará daqui a pouco mais de um ano e será a tão esperada última e derradeira temporada.

Por isso, a reportagem convidou dois especialistas, Mário Nakamura, do 2 Nerds e o Ayrton de Oliveira do Mapingua Nerd para darem cada um, uma dica de série que vale a conferir e assim poder aguardar e amenizar o vazio de GOT em suas vidas. Ao final da matéria, a nossa repórter também dá uma sugestão, no entanto queremos saber também de você leitor, qual série você indicaria. Escrevam nos comentários. Vamos às dicas:

“Vikings” por Mário Nakamura

Se a ambientação meio medieval, os grandes conflitos e a luta por poder de Game of Thrones fazem a sua cabeça, a série produzida pelo History Channel, Vikings apresenta os famosos exploradores, comerciantes, guerreiros e corsários nórdicos a partir do seu ponto de vista.

A história é centrada em Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel, deBeast), um agricultor e guerreiro que acredita ser descendente direto do deus Odin, que decide partir e lutar para conquistar novas terras.

“Westworld” por Ayrton de Oliveira

Além de um elenco da pesada, como Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood e até o nosso Rodrigo Santoro, “Westworl” é uma odisseia obscura sobre o despertar da consciência artificial. A trama apresenta um parque de diversões onde os visitantes são convidados a interagir com androides de alta tecnologia e que simulam situações e emoções humanas. Ficção científica criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy com base no filme homônimo de Michael Crichton (autor de Jurassic Park).

“Outlander” por Bruna Chagas

Porém, se o seu lance for a fantasia e talvez um pouco de romance (já que GOT também está bem romântica com mais novo casal incestuoso “Jonerys””, uma boa opção é conferir Outlander, programa que adapta a série literária A Viajante do Tempo, da escritora Diana Gabaldon. A produção caprichada, uma bela fotografia, um bom roteiro, e os dramas dos personagens prendem a atenção dos mais distraídos telespectadores . E claro, a série conta com as idas e vindas no tempo de Claire e seus amores conquistou os fãs.

Não deixem de escreverem nos comentários qual a sua indicação de série para aguentar um ano sem Game Of Thrones.

Bruna Chagas

