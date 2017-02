‘Esquentas’ do Galo de Manaus iniciam neste domingo e seguem até o dia 25

Ao som de muito frevo, marchinhas, xote e baião de Luiz Gonzaga, o bloco carnavalesco Galo de Manaus vai receber os foliões neste domingo (12), a partir das 15h, no Ôxe Bar, situado na rua Santa Helena, Quadra F, no conjunto Adrianópolis, para o seu segundo “esquenta” do carnaval 2017.

Os entusiastas da cultura pernambucana, em Manaus, serão conduzidos pelas bandas Forró Delivery, Banda Oficial do Galo de Manaus, Orquestra de Frevo Filhos da Floresta, Arte Sem Fronteiras, finalizando com o astral contagiante da banda Pororoca Atômica, que encerrará a programação às 23h.

“Os foliões que chegarem cedo serão recebidos com muito xote e baião, que tem tudo a ver com o Galo desse ano, pois faremos uma homenagem a Luiz Gonzaga, e a partir das 18h começa o tradicional carnaval, com muitas marchinhas e o frevo, que é uma marca do Galo de Manaus”, explica o organizador do evento, Théo Alves. O couvert é R$10 até às 18h e R$15 para os que chegarem depois.

Os “frevolês” desse ano – já disponíveis na Central da Folia no Amazonas Shopping – também poderão ser adquiridos no dia do evento (R$30 sem manga e R$40 com manga).

“O Galo de Manaus é um evento gratuito, aberto a toda população que quer brincar o carnaval ao som do frevo e vivenciar o clima marcante da cultura pernambucana, mas também oferecemos uma área VIP com outros serviços para quem está com o frevolê”, complementa Alves.

O Galo de Manaus segue com a programação de ‘esquentas’ no próximo domingo (19) e sábado (25), iniciando às 15h, no Ôxe Bar. Mais informações no Disk Ôxe (99226-1628), na fanpage oficial do Galo de Manaus no Facebook, que fará flashes ao vivo no dia do evento, além de prestar orientações sobre a programação, local e esclarecer demais dúvidas do folião.

Bloco

O bloco Galo de Manaus tradicionalmente agita a terça-feira gorda de carnaval, este ano, dia 28. A folia vai começar às 14h e seguir até a meia-noite na Avenida das Torres (bairro Parque 10, Zona Centro-Sul). A programação inclui palco fixo onde se apresentarão atrações locais ao som do frevo e das tradicionais marchinhas de carnaval, além do trio elétrico que conduz os brincantes por toda a avenida.

A organização do evento também adianta que estão sendo programados “aulões” de frevo para todos que quiserem aprender os passos básicos da tradicional dança pernambucana e não fazer feio na avenida. Além disso, os brincantes também terão a participação de grupos de Maracatu e bandinhas de sopro que farão apresentações no meio dos foliões.

Em 2016, o Galo de Manaus fez a alegria de aproximadamente 200 mil foliões. Para este ano, a expectativa é que o bloco mantenha seus entusiastas e cresça ainda mais.

“Estamos reforçando a segurança e preparando uma programação pulsante e de qualidade, para que os foliões que forem até o Galo possam brincar tranquilos o carnaval”, garantiu Alves.

O trajeto será o mesmo dos últimos três anos. A concentração será a partir das 14h na Avenida das Torres, esquina com a Av. Rio Branco, saindo em direção à avenida Efigênio Salles, sentido Bairro-Centro, percorrendo lentamente 1,5km até o Posto BR. O trio retornará à concentração subindo a Avenida das Torres pelo outro lado, sem som e sem atrapalhar o trânsito. O trajeto será repetido até a meia-noite.

Para dar mais comodidade ao folião, será ampliado o número de banheiros químicos e barracas de comidas e bebidas, além de ambulâncias e postos de atendimento com profissionais treinados em primeiros socorros, distribuídos nos 1.500 metros do trajeto na avenida das Torres.

O Galo de Manaus 2017 conta com o patrocínio da Prefeitura de Manaus, através da Manauscult, Skol, Águas Santa Cláudia e Gráfica Nova Silk.

Com informações da assessoria