Esquenta para o ‘Último Sertanejo’ do ano acontece nesta sexta-feira

O sucesso de Jorge & Mateus é inegável. Músicas como ‘Pode chorar’, ‘De tanto te querer’, ‘Voa beija-flor’, ‘Querendo te amar’ e ‘Amo noite e dia’ são apenas alguns dos sucessos emplacados nos topos das paradas nacionais, durante os 11 anos de atuação do grupo. Desta vez, essa mesma dupla retorna a Manaus para se apresentar de um jeito que o público nunca viu.

O show, intitulado ‘O Último Sertanejo do Ano’, acontece no dia 19 de novembro (sábado), no sambódromo e contará também com a apresentação de Simone & Simaria e pré-show do vingador Leon Correia. Ingressos ainda estão sendo vendidos nos stands da Fábrica de Eventos, nos shoppings Amazonas e Sumaúma, e também na plataforma on-line.

Na noite, os sertanejos Jorge & Mateus chegam com a turnê do seu novo trabalho, intitulado “Como sempre. Feito nunca”, o sexto álbum ao vivo, e oitavo da carreira da dupla, lançado em fevereiro deste ano.

O primeiro sucesso foi “Sosseguei”, que logo alcançou o terceiro lugar na lista da Billboard, que avalia as 100 músicas mais tocadas no Brasil, chegando também ao topo em várias capitais. Depois, foi a vez de ‘Ou some ou soma’, precedida por ‘Vou voando’ e ‘Louca de saudade’. Recentemente, Jorge & Mateus lançaram mais uma canção, que já encena entre as mais pedidas das rádios nacionais, intitulada ‘Pra sempre com você’.

Na mesma linha, ‘Como sempre. Feito nunca’ já alcançou posições invejáveis nas paradas nacionais e internacionais, sendo o mais vendido no Brasil durante seis semanas consecutivas, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos – ABPD. A Billboard Estados Unidos confirma o êxito da dupla, ao considerar o 13° álbum mais vendido, mundialmente, durante uma semana, de acordo com a Nielsen Music.

Coleguinhas

Há pouco mais de um ano do hit ‘Meu violão e nosso cachorro’, as ‘coleguinhas’ mais amadas do Brasil chegam a Manaus com o repertório do seu novo trabalho, intitulado ‘Simone & Simaria Live’.

Com mais de meio bilhão de visualizações na internet e uma agenda de shows disputada, as irmãs decidiram criar um momento grandioso na carreira para retribuir todo o sucesso conquistado nos últimos anos. E, em menos de três meses, já são quatro hits estourados em todo o país: ‘Duvido você não tomar uma’, ‘Regime fechado’ e ‘Amor mal resolvido’, em parceria com os sertanejos Jorge & Mateus, e “126 cabides”.

Já conhecidas em todo território nacional como ‘Simone & Simaria – As coleguinhas’, a dupla também é conhecida pela energia e irreverência em cima do palco; respeito ao público, letras caprichadas e o amor declarado pela música.

Promoções

Para aquecer a galera até o dia do show e também sortear brindes exclusivos para o público, a Fábrica de Eventos preparou várias ações na cidade. E, nesta, acontece mais um esquenta oficial, no Copacabana Choperia, localizado na avenida do Turismo, no Tarumã.

Sob o comando de Eduardo Dornelas, João Victor e Rodrigo, Edu Guedes, Maynara & Raphaela, que interpretarão os maiores sucessos da dupla Simone & Simaria, a noite também contará com a participação das promotoras da Fábrica, que vão interagir com o público por meio de jogos. Os ganhadores serão premiados com ingressos setor VIP do ‘Último Sertanejo do Ano’ e também passes para tirar aquela selfie no camarim dos artistas.

