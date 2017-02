‘Esquenta’ oferece 200 vagas para cursos e oficinas gratuitas para terceira idade

A Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI) – da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – realiza entre os dias 9 e 24 de fevereiro o ‘Esquenta UnATI 2017’. O evento é uma prévia das atividades que serão realizadas ao longo de 2017. As inscrições são realizadas no local do evento e exigem apenas a apresentação do RG.

Durante as três semanas, serão ofertadas 200 vagas para oito modalidades de oficinas e cursos gratuitos voltados para pessoas a partir de 50 anos. A programação conta com Oficina de Memória, Pintura em Tecido, Prevenção de Acidentes Domésticos na Terceira Idade, Lazer como proposta de Envelhecimento Saudável, Exercitando o Equilíbrio, Jogos de Tabuleiros, Artesanato com Temática de Páscoa, Audição de Teatro e Caminhada e Alongamento.

As atividades serão realizadas na sede da UnATI, localizada na avenida Brasil, s/n, Santo Antônio e no Centro de Convivência do Idoso (CECI) da Aparecida, localizado na rua Wilkens de Matos, s/n, bairro Aparecida.

Os Horários e locais de realização dos cursos estão disponíveis aqui.

