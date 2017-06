‘Esquenta Junino’ dita o ritmo da programação deste final de semana no Parque da Criança

Com diversas atividades de lazer para a criançada, a programação deste fim de semana, dias 10 e 11/6, do Parque Cidade da Criança, contará com ‘Exposição de Quadrinhos’, Pintura Facial, Tirolesa e o ‘Esquenta Junino’, com músicas e brincadeiras juninas.

No sábado, a diversão inicia às 14h com a ‘Exposição de Quadrinhos’ na Biblioteca do Parque. Às 14h30 tem a Pintura Facial na Praça de Alimentação do parque. Às 15h começam as aventuras radicais na Tirolesa até às 18h. Já às 17h30 é a vez da apresentação de João e Maria em Cordel, no Anfiteatro, no mesmo horário será realizada a ‘Zumba Famyly’, no Hall de entrada. Em seguida, os pequenos poderão se divertir com as Brincadeiras Populares, que serão realizadas das 18h30 às 19h30 no Hall de Entrada.

Já no domingo, a programação inicia às 14h com a ‘Exposição de Quadrinhos’ na Biblioteca, seguida pela Pintura Facial, das 14h30 às 16h na Praça de Alimentação. A Tirolesa permanece no horário das 15h às 18h e em seguida tem a ‘Contação de História’ das 17h às 17h30, na Biblioteca. Das 18h às 19h30 será realizado o “Esquenta Junino”, com músicas e brincadeiras juninas. Encerrando a programação deste fim de semana, a sessão do “Cineminha” acontecerá das 18h às 19h30 no Anfiteatro.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), e está localizado na Rua Castro Alves, S/N, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital. O horário de funcionamento do parque aos fins de semana é das 14h às 20h.

Com informações da assessoria