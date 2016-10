Esquenta do Boi Manaus 2016 na Ponta Negra continua neste domingo

No primeiro dia do esquenta do Boi Manaus 2016, mais de dez artistas, incluindo cantores convidados, agitaram o público no anfiteatro da Ponta Negra, Zona Oeste. A festa, que marca o início das comemorações do aniversário de 347 da cidade de Manaus, continua neste domingo (16), a partir das 16h, com mais seis atrações.

O casal Jyselha Moraes, 23, e Sharlon Bastos, 26, participaram do primeiro dia da festa carregando no colo seu filho de apenas quatro meses. Segundo eles, os dois acompanham juntos o Boi Manaus há cinco anos. “Desde 2011 vamos ao Boi Manaus, eu sou Caprichoso, ela é Garantido, mas vamos juntos mesmo assim. Viemos do Alvorada para ela ver o Garantido aqui no Esquenta”, comentou Sharlon referindo à apresentação dos artistas do boi vermelho e branco.

Passando férias em Manaus, a professora do Rio de Janeiro, Fernanda Alvarães, 40, estava na praia da Ponta Negra e decidiu ir para o anfiteatro. “É meu primeiro contato com o boi-bumbá. Estava na praia quando os shows começaram e agora que estou entendendo que se trata de um ‘ensaio’ para algo maior que vai acontecer”, se divertiu a professora, arriscando os passos do boi-bumbá.

Esquenta Domingo

Hoje, a cantora Mara Lima dá início ao segundo dia do “Esquenta”, que também terá shows de cantores César Pinheiro, Fabio Casagrande, Kuarup, Fabiano Neves e Sebastião Jr. Confira a programação:

16h às 16h50 – Mara Lima

16h às 17h50 – César Pinheiro

18h às 18h50 – Fábio Casagrande

18h às 18h50 – Kuarup

20h às 20h50 – Fabiano Neves

21h às 21h50 – Sebastião Jr

