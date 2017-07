Esquenta da ‘Virada Sustentável Manaus’ acontece neste sábado

O evento servirá para a população entrar no clima da Virada Sustentável – Fotos: Divulgação

O esquenta da Virada Sustentável Manaus 2017 terá 12 horas de atividades gratuitas, neste sábado (8), das 10h às 22h, no Shopping Via Norte, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3760, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

A programação começa com uma oficina de estilização de garrafas, das 10h às 13h

O evento servirá para a população entrar no clima da Virada Sustentável, que tem o objetivo de aumentar o engajamento em relação à sustentabilidade e proteção do meio ambiente. É uma realização da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parceria com a Virada Sustentável de São Paulo, com produção da empresa Iaí Produções e apoio de 46 instituições, que fazem parte do Conselho Criativo.

A programação no shopping, um dos apoiadores do evento, começa com uma oficina de estilização de garrafas, das 10h às 13h, que será coordenada pelo Grupo Transformação. Das 15h às 17h, ocorrerão as oficinas de desenho de Cartoon e produção de máscaras.

O Instituto Amazônia + fará, das 14h às 22h, a apresentação do aplicativo “Meu Ambiente”, que incentiva a população a fazer denúncias de crimes ambientais. “Vamos mostrar o aplicativo e como o cidadão pode fazer essas denúncias, dados sobre denúncias, quantas foram atendidas, parceria com o Ministério Público e outros assuntos”, afirmou Cíntia Fernandes, uma das coordenadoras do aplicativo que está em funcionamento há mais de um ano.

Das 14h às 16h, o Ibieté Sociobiodiversidade fará um CineTalk da Ciência para crianças e, das 10h às 22h, exposição de quadros de artistas regionais sobre a biodiversidade amazônica. A programação voltada para crianças terá também a oficina de pintura, das 14h às 16h, com a turma do Pinte e Brinque.

Crianças participarão de oficina de pintura

Outra atividade será o X-Cine, das 14h às 16h, com a apresentação de iniciativas de impactos que estão transformando o mundo. A ação será realizada pela X-Lab, que desafia os jovens a se unirem para protagonizar a transformação de sua localidade de forma rápida, divertida e sem custos. “A ideia é mostrar vídeos de iniciativas que podem gerar impacto na sua localidade com pessoas fazendo a diferença sem colocar a ‘mão no bolso’”, comentou Ítalo Michiles, um dos coordenadores do X-Lab.

Para os apaixonados por fotografias, o Esquenta da Virada Sustentável terá uma oficina, a partir das 14h, para produção de fotos com o celular, sob comando do Foto Clube Lentes da Amazônia. Entre as atividades que prometem agitar o Shopping Via Norte, destaque para o Flash Mob sobre mudanças climáticas, às 18h, com realização do Engajamundo, que incentivará os visitantes que estão no centro de compras a participarem. O Flash Mob reúne pessoas em local público para realizar uma ação inusitada e depois se dispersam tão rapidamente quanto se reuniram.

Também terá oficina de Acro Yoga com a Yogis da Amazônia; grafite dos ODS com a organização Origenas; e programação musical com DJ Nogz e os cantores Maycon Mello, João Felipe, Will Nobre e Éber Franco.

Com informações da assessoria

