Esquenta da Parada Gay 2017 em Manaus é adiado para setembro

Esquenta Parada Gay -Foto: Divulgação

O “Esquenta da 17ª Parada LGBT 2017” que ocorreria neste domingo, 27/8, foi adiado para o dia 10/9. De acordo com os organizadores do evento que antecede a “Parada Gay 2017”, a mudança se deve às eleições suplementares ao governo do Estado, que também ocorrerá no domingo.

Segundo Bruna La Close, organizadora do evento, apesar da nova data, permanecem o mesmo local e a mesma programação com concursos e shows musicais de Djs e banda locais.

Durante o concurso serão escolhidas as personalidades que representam a comunidade LGBT: Lésbica, Gay, Travesti, Transexual e Drag queen. A abertura do concurso será feita pela ‘Top Drag’ Jeanny Ross.

O evento terá shows com os Djs Gabriel Medeiros e Rhanna Evans, além das bandas locais ‘Impacto’ e ‘Forró Já Kero’. Na entrada, a organização do evento estará colhendo alimentos não perecíveis que serão destinados à casa de amparo social Frei Mário Monaceli, para as pessoas portadoras do vírus HIV/ AIDS.

O “Esquenta da 17ª Parada LGBT 2017” ocorrerá a partir das 17h, na avenida 7 de Setembro, Centro.

Serviço

O que: Alteração da data do ‘Esquenta da 17ª Parada LGBT 2017’

Quando: Domingo, 10/9, das 17 às 0h

Onde: Avenida 7 de Setembro, Centro

