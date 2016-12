Esquenta a disputa pela presidência da Aleam

A nove dias para a eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) para o biênio 2017-2018, os deputados candidatos intensificam as ações de bastidores na costura de alianças. Até o momento, fala-se em ao menos nove deputados que aspiram a disputar a vaga, hoje ocupada por Josué Neto (PSD).

Entre os membros da base aliada, os nomes que sobressaem são os do vice-presidente da casa, deputado Belarmino Lins (Pros), do líder do governo, David Almeida (PSD), e de Sidney Leite (Pros) – que retornou à casa no mês passado. No campo da oposição, os candidatos são o líder do PMDB na casa, Vicente Lopes, a colega de partido, Alessandra Campêlo, o tucano Bosco Saraiva, Luiz Castro (Rede) e os petistas José Ricardo e Sinésio Campos.

Com um discurso único, os deputados candidatos afirmam que têm articulados suas respectivas chapas sem a interferência ou indicações do governador José Melo (Pros), do prefeito Arthur Neto (PSDB) ou mesmo do senador Eduardo Braga (PMDB).

Inclusive, a iniciativa foi elogiada pelo governador, que, em entrevista ao EM TEMPO, afirmou que não irá interferir nas decisões sobre a presidência. “Eu sou o primeiro governador na história que não está se metendo nessa questão. Eu tenho a base de deputados lá e não imponho nada a eles. Convivo com um diálogo permanente, mas quem sou eu para indicar alguém?”, questionou Melo, alegando estar distante de tudo está ocorrendo.

Apesar dessa declaração, rumores nos bastidores apontam que o nome indicado pelo governo para disputar o cargo seria de David Almeida. A informação, inclusive, foi confirmada por Sidney Leite que, segundo ele, não recebeu apoio de Melo à sua candidatura. “José Melo já tem candidato. Não sou eu e nem o Belarmino Lins e, sim, o David Almeida. Entendo que deveríamos pelo menos ter tido um tratamento diferenciado por sermos do mesmo partido, mas não aconteceu. Paciência para isso agora”, lamentou Leite.

Com esse cenário, o Pros – que tem dois deputados na casa – já ensaia uma espécie de rejeição ao nome de Almeida, que também conta com a simpatia do presidente do Legislativo, Josué Neto.

Procurado pelo EM TEMPO, David Almeida desmente qualquer tipo de orientação e indicação do governador em torno de uma eventual candidatura à presidência do parlamento estadual e que está em busca de colegas para compor uma única base. “Tenho uma boa adesão de colegas comigo, mas ainda não confirmei a minha candidatura porque precisa ser construída como única da base. Estou buscando essa unidade e vamos continuar conversando para convergir numa candidatura única”, afirmou.

Alternativa

Sem o apoio formal de Melo, Sidney e Belarmino tem buscado costurar nos bastidores apoio dos demais colegas, inclusive os que integram a oposição. Conforme Sidney Leite, o motivo seria pelo projeto não ter envolvimento partidário. “Estamos conversando e buscando pessoas para a formação da ideia, independentemente de nome, fortalecendo o diálogo e o PMDB está nessa conversa”, revelou.

Um dos que aspiram à presidência da Aleam, Bosco Saraiva confirmou essa possível “união” entre membros dos dois polos da Assembleia e explicou que essa aliança é com o objetivo de melhorar atividade parlamentar da casa de forma geral. “O que há é que estamos conversando em grupo bastante ampliado e alguns desse grupo pretendem ter um candidato a presidente. Os quais estão eu, Alessandra, Vicente, Sinésio e o Sidney leite. Nos reunimos e resolvemos que deveremos apresentar uma chapa alternativa a que está sendo montada pelo governo. Mais para frente escolher o candidato a presidente e da mesa diretora. As conversas estão sendo republicanas e visando ao ponto de vista do melhoramento da atividade parlamentar”, disse Bosco.

E, nessa articulação interna, os deputados que assinaram a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), como Alessandra Campêlo, Vicente Lopes, Bosco Saraiva, Wanderley Dallas (PMDB), José Ricardo, Sinésio Campos, Platiny Soares (DEM), Cabo Maciel (PR) e Luiz Castro, estão unidos nesse processo de indicar o nome de Vicente Lopes e Belarmino como os mais fortes do grupo para disputar a presidência da casa.

Belarmino Lins é o único candidato que não poderá concorrer à vice-presidência porque, segundo o Regimento Interno, nenhum deputado que ocupa a mesa poderá concorrer para o mesmo cargo nas próximas eleições. Diz também que é proibida a reeleição de qualquer membro da mesa diretoria que queira concorrer nas eleições seguintes, a não ser de uma legislatura para outra, que não é caso. Atualmente, o parlamentar é vice-presidente da casa.

Cotado para a disputa, Vicente se diz honrado pela tratativa de forma objetiva visando a eleição, mas amenizou afirmando que não está tratando disso ainda. “Tem vários nomes de valorosos companheiros e o meu nome está incluindo. Vamos ver o que a gente consegue construir visando a instituição”.