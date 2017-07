Esquadrilha da Fumaça celebra homenagens a Santos Dumont em Manaus

Após anos sem exibições na cidade de Manaus, o Esquadrão de Demonstração Aérea da Aeronáutica trouxe ao céu da capital amazonense as acrobacias da “Esquadrilha da Fumaça”. O evento aconteceu na tarde dessa sexta-feira (20), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. A demonstração aérea faz parte do encerramento das comemorações pelo 144 anos de nascimento do pai da aviação e patrono da Força Aérea Brasileira (FAB), Santos Dumont.

Leia também: Esquadrilha da Fumaça fará parte de eventos de julho na Ponta Negra

O evento começou a tarde, sob a coordenação da Ala 8, que abrange as operações da Aeronáutica no Amazonas, e foi aberto ao público em geral. Diante de um grande público, estimado em 5 mil pessoas, aproximadamente 600 militares marcharam durante o evento.

Centenas de pessoas foram até a Ponta Negra ver a performance da esquadrilha – Fotos: Márcio Melo

Também presentes, autoridades acompanharam a cerimônia militar e a condecoração com a medalha do mérito Santos-Dumont, concedida para 21 oficiais e graduados do Exército Brasileiro e da própria Aeronáutica que, de alguma forma, destacaram-se em atuações relevantes à FAB. A solenidade, além do desfile, contou com uma exibição de paraquedismo.

Para o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, que participou das comemorações em Brasília, é sempre importante relembrar Santos Dumont. “Santos Dumont tem um significado todo especial, não só para a Força Aérea, mas para toda a aviação, tanto civil como militar”, ressaltou.

Para o evento, foram destacados 700 militares da Força Aérea até o local. O espetáculo contou também com o apoio de órgãos de segurança e transporte do Governo do Estado, como o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) e a Polícia Militar do Amazonas (PM), divididos por toda a área da Ponta Negra e Rio Negro, para eventual proteção dos pilotos.

Esquadrilha da Fumaça:

Esquadrilha da Fumaça é o nome popular do “Esquadrão de Demonstração Aérea” , um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo, com a finalidade de aproximar os meios aeronáuticos civil e militar e marcar a presença da FAB em eventos no Brasil e no exterior.

A Esquadrilha originou-se pela iniciativa de instrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Em suas horas de folga, os pilotos treinavam acrobacias em grupo, com o intuito de incentivar os cadetes a confiarem em suas aptidões e na segurança das aeronaves utilizadas na instrução.

Em 14 de maio de 1952, uma comitiva estrangeira em visita à Escola pôde apreciar a primeira demonstração oficial do grupo. Após algumas apresentações, percebeu-se a necessidade de proporcionar ao público uma melhor visualização das manobras executadas. Atualmente, o EDA está sediado na Academia da Força Aérea, na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Leia mais:

Caça da FAB atira e provoca pouso forçado de avião com 500 quilos de cocaína

Equipes da Força Aérea chegam a Parintins para reforçar segurança no festival

Parintins recebe militares da Força Aérea que vão atuar no Cindacta IV