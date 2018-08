Luiz Fernando aposta em 'casa cheia' para Botafogo na Sul-Americana

Depois da derrota por 2 a 1 para o Nacional no jogo de ida na Copa Sul-Americana, o Botafogo aposta na torcida para levantar o moral da equipe e buscar a reviravolta no confronto nesta quinta-feira, no Engenhão. Para o atacante Luiz Fernando, as arquibancadas serão o grande trunfo da equipe carioca em busca da vaga nas oitavas de final.

"Todo grupo está pensando positivo e sabemos que a torcida irá nos apoiar. No ano passado eu acompanhei o Botafogo na Libertadores e vi o Estádio Nilton Santos [Engenhão] lotado. Com a casa cheia a atmosfera é outra, com apoio até o final, e isso vai ajudar bastante a equipe para sairmos com a classificação", comentou o jogador.

No jogo de ida, Luiz Fernando anotou o único gol do Botafogo no Paraguai. No fim de semana, contudo, ele passou em branco contra o Paraná, pelo Brasileirão. Para piorar, desperdiçou uma grande chance de gol. Ele, contudo, garante que a falha não vai afetar a confiança para o jogo de quinta.

"Foi um lance meio difícil, a bola quicou antes, mas sou atacante e não posso estar errando um gol daquele. Me cobro bastante, fiquei remoendo o lance durante a noite... Sabíamos que seria um jogo difícil pelo fato do Paraná jogar em casa e querer impor o jogo. Aconteceu de tomarmos o gol de empate, mas vamos virar a chave que na quinta-feira teremos um jogo importante", afirmou o atacante, nesta segunda-feira.

Contra o Nacional, Luiz Fernando projeta um duelo complicado em razão da eventual retranca do adversário. "A equipe deles é aguerrida, joga duro e acredito que virão fechadinhos por conta da vantagem. Teremos que nos impor dentro de casa e essa questão de tomar o gol no finalzinho incomodou bastante o grupo, ficamos chateados por termos deixado a vitória escapar. Mas agora é outra competição e vamos trabalhar nesses dois dias que faltam para fazer uma bela partida."

Jogo-treino

Já de olho no confronto com o Nacional, o técnico Zé Ricardo promoveu testes no Botafogo na atividade desta tarde. Sem contar com os titulares da equipe, o treinador colocou somente reservas em campo no jogo-treino com a Portuguesa-RJ. A equipe botafoguense levou a melhor por 1 a 0, com gol de Yuri no segundo tempo.



Zé Ricardo começou a atividade com a seguinte formação: Diego; Luís Ricardo, Marcelo Benevenuto, Yago e Gilson; Jean, Marcelo e Renatinho, Ezequiel, João Pedro e Brenner. No decorrer da atividade, o treinador promoveu mudanças. A equipe carioca retomará os treinos às 15h30 desta terça-feira, no Engenhão.

