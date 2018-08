São Paulo vence o Sport e segue na liderança do Brasileirão

São Paulo derrota o Sport por 3 a 1 na Ilha do Retiro | Foto: Rubens Chiri/CBF

Pela 18ª rodada do Brasileirão, o São Paulo venceu o Sport neste domingo (12) e segue na liderança da competição. Na Ilha do Retiro, Diego Souza, Nenê e Tréllez marcaram os gols da vitória por 3 a 1 do Tricolor Paulista, que agora tem 38 pontos. O Leão, que marcou com Marlone, tem 20 e aparece na 14ª posição.

O jogo

Melhor no primeiro tempo, o São Paulo teve as melhores chances de abrir o placar. Investindo principalmente pela esquerda, com Reinaldo, Nenê e Everton, o gol acabou saindo justamente em jogada por este lado. Aos 29 minutos, após Gabriel errar a saída de bola, Reinaldo pegou e tocou para Everton, que acionou Diego Souza na frente do gol: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Tricolor ampliou logo aos seis minutos. Nenê recebeu, tabelou com Bojas, e bateu no cantinho de Magrão para fazer 2 a 0. O Sport tentou descontar na sequência, mas a finalização de Morato parou na defesa segura de Sidão.

Com a vantagem, o time paulista administrou bem o resultado, mas ainda viu o time da casa descontar no final. Aos 40 minutos, Marlone cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro tricolor. E, aos 44, Tréllez liquidou a fatura para o líder: 3 a 1.

*Com Informações da CBF

Leia mais:

Penúltimo dia de Parapan-Pacífico, encerra com 5 ouros brasileiros

Atleta amazonense é ouro em campeonato Norte-Nordeste, em Recife