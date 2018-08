Fla e Cruzeiro revivem decisão da Copa do Brasil na Libertadores

Rio de Janeiro (RJ) – Menos de um ano depois de terem decidido o título da Copa do Brasil nos pênaltis, Flamengo e Cruzeiro voltam a protagonizar confrontos decisivos. Os dois times duelam nesta quarta-feira (8), às 20h45 (de Manaus), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo choque de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

A Raposa levou a melhor na final de 2017 e chega empolgada pela primeira posição do grupo 5. O Rubro-Negro ficou na segunda posição de uma chave vencida pelo River Plate.



Daquela final para cá as coisas mudaram muito, mas as duas equipes continuam com boas credenciais. O Cruzeiro ganhou ainda o título do Campeonato Mineiro, está nas quartas de final da Copa do Brasil, assim como o Flamengo, e sonha com o caneco continental.

O Rubro-Negro sequer foi finalista em seu estadual, que teve o Botafogo como campeão, porém, briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro é apenas o oitavo colocado

A influência da final da Copa do Brasil do ano passado no Flamengo foi minimizada pelo técnico do Cruzeiro, Mano Menezes.

“Mesmo que a decisão do ano passado não tivesse acontecido e que os dois times não tivessem decidido o título, mesmo assim, poderíamos esperar dois grandes jogos, cercados de rivalidade, pelo que ambos representam para a Copa Libertadores e para o futebol brasileiro”, declarou.

Barbieri seguiu na mesma linha do colega do time mineiro. “Não existe clima de revanche contra o Cruzeiro, mas é um clássico do futebol brasileiro. Um adversário muito forte e qualificado”, afirmou.

“Temos um grupo muito maduro e acostumado a grandes decisões. Encaramos como mais uma grande decisão, assim como a que enfrentamos na Copa do Brasil, no Brasileiro. Não estamos hierarquizando os jogos. Estamos muito motivados. É uma decisão de 180 minutos”, afirmou.

Desfalques

Em termos de escalação, o grande desfalque do Flamengo será o meia Lucas Paquetá, suspenso pelo segundo amarelo na primeira fase da Libertadores. Para seu lugar, Barbieri tem várias opções, como o jovem Jean Lucas, Rômulo, William Arão, e o mais novo reforço da equipe, o volante paraguaio Piris.

O treinador também não vai contar com o atacante Paolo Guerrero, que está em fim de contrato, mas alega dores musculares para não ir a campo. O colombiano Fernando Uribe deve ser mantido no time titular, com Lincoln ficando como opção no banco de reservas. No meio-de-campo uma disputa de ordem tática, com Vitinho brigando por posição com o colombiano Marlos Moreno pela vaga que antes da Copa era de Vinicius Júnior, hoje no Real Madrid.

No Cruzeiro, o volante argentino Lucas Romero, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, está fora do jogo, e Lucas Silva herda a sua vaga. Além disso, o atacante Rafael Sóbis levou uma pancada no tornozelo esquerdo, no duelo contra o Vitória, e também não vai para a partida contra o Rubro-Negro.

No meio campo, Thiago Neves e Rafinha disputam posição. A grande dúvida de Mano Menezes está no ataque. Isso porque Barcos ainda trabalha para ficar em sua melhor forma. Em contrapartida, Raniel vem pedindo passagem, com gols importantes.

