Grêmio desafia renovado Estudiantes na retomada da Libertadores

São Paulo (SP) - Paralisada desde o fim de maio em função da disputa da Copa do Mundo na Rússia, a Copa Libertadores será retomada nesta terça-feira (7) com o início das oitavas de final e um confronto de muito peso. Tricampeão do torneio continental, o Grêmio entrará em campo às 20h45 (de Manaus) para enfrentar o renovado Estudiantes, dono de quatro títulos da competição, no estádio Ciudad de Quilmes.



A história parecida em sua galeria de troféus na Libertadores esconde, porém, campanhas bem diferentes até agora dos dois times na competição. Dono do segundo melhor desempenho na fase de grupos entre todos os participantes, com quatro vitórias e dois empates, o Grêmio ainda está invicto no torneio.

Porém, após esse ótimo início e a pausa na competição, precisa lidar com a ausência do volante Arthur, destaque do título de 2017, que já se apresentou ao Barcelona. As soluções para isso, porém, já estavam no próprio elenco, com a consistência do trio formado por Cícero, Maicon e Ramiro no meio-campo.

Com eles, o Grêmio espera manter a condição de melhor defesa da Libertadores, com apenas dois gols sofridos nos seis jogos da fase de grupos, algo que será fundamental para deixá-lo em boas condições para o duelo de volta contra o Estudiantes, em Porto Alegre (RS), no dia 28.

O problema é que não poderá contar com o atacante Everton, o seu artilheiro na competição, com três gols marcados, e na temporada, com 11, pois sofreu uma lesão na coxa direita na última quarta-feira (1º), no duelo de ida com o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

E embora o seu substituto não tenha sido anunciado por Renato Gaúcho, ele deverá ser o atacante Marinho, contratado durante a pausa da Libertadores, e que marcou um gol no fim de semana, no triunfo por 2 a 0 sobre o Flamengo, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

Rival cambaleante

O clube de La Plata fez campanha decepcionante na temporada 2017/2018 do Campeonato Argentino, tendo ficado na modesta 16ª colocação. E o desempenho na Libertadores também não foi muito melhor, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, suficiente para o time avançar na fase de grupos, mas com a segunda pior campanha entre os classificados às oitavas de final.

Isso provocou mudanças de peso no clube, como a demissão do técnico Lucas Bernardi, substituído por Leandro Benítez. No elenco, entre outras saídas, o lateral Dubarbier se transferiu para o La Coruña, Juan Otero foi para a França, o atacante Lucas Melano retornou ao futebol dos Estados Unidos, enquanto o zagueiro Desábato se aposentou.

Mas o time também se movimentou no mercado, fazendo contratações como as do lateral Fernando Evangelista e dos atacantes Lucas Albertengo, Matías Pellegrini e Francisco Apaolaza, sendo que os dois últimos devem ser escalados como titulares nesta terça-feira.

