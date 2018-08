Renato Gaúcho dá 'nota 10' para os reservas do Grêmio após vitória

O técnico Renato Gaúcho afirmou que os reservas do Grêmio tiveram "atuação nota 10" na vitória sobre o Flamengo no sábado, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no segundo dos três encontros em sequência entre as equipes.

"Contra o Flamengo sempre é muito difícil, porque não estamos jogando contra qualquer equipe. O time deles é o líder do campeonato. Parabenizei meus jogadores não só pela vitória, mas pela entrega deles na parte tática, física, técnica e também na malandragem. Tiveram atuação nota 10 por tudo o que fizeram. Foram quatro pontos dessa equipe nas duas últimas rodadas", afirmou o treinador.

Bancado por Renato Gaúcho, o centroavante Jael fez a diferença. Em um time formado apenas por reservas, à exceção do lateral-esquerdo Cortez, Jael liderou a equipe. Ele perdeu um pênalti na primeira etapa, mas se redimiu pouco tempo depois com um gol de cabeça e deu a assistência para o tento de Marinho, o primeiro do atacante pelo time gaúcho e que selou o triunfo no segundo tempo.

"No momento em que coloco outra equipe sem tanto entrosamento contra o Flamengo com 90% do time principal, se você se atirar, vai deixar espaços por falta de entrosamento. Fomos mais objetivos, finalizamos mais, fizemos dois gols. Nosso aproveitamento foi melhor porque foi a estratégia que montamos e deu certo", analisou Renato.

O Flamengo poupou apenas três titulares na partida: Réver, Léo Duarte e Diego. O duelo marcou o segundo dos três encontros em sequência entre as equipes. Na última quarta-feira, Grêmio e Flamengo empataram por 1 a 1 em Porto Alegre no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta acontece dia 15, no Maracanã.

No Brasileirão, o Grêmio subiu para o terceiro lugar na tabela, com 30 pontos. O Flamengo lidera, com 34 pontos. O time gaúcho agora se prepara para enfrentar o Estudiantes, na Argentina, na próxima terça-feira, às 21h45, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na competição nacional, voltará a campo no domingo para encarar o Vitória, em Porto Alegre.

