São Paulo para na retranca do Colón e perde em casa de 1 a 0

São Paulo para na retranca do Colón e perde em casa São Paulo (SP) - A boa fase do São Paulo sob o comando do técnico Diego Aguirre sofreu um duro golpe na noite de ontem (2). Jogando no Morumbi, a equipe perdeu para o argentino Colón por 1 a 0, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Foi a primeira derrota do treinador uruguaio no estádio desde que assumiu o cargo, em março. "A gente nunca pegou uma equipe que veio tão fechada quanto o Colón", lamentou-se o volante Hudson. "É uma diferença pequena, dá para reverter", concluiu, ainda na saída de campo.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 16, em Santa Fé, na Argentina, para decidir quem vai enfrentar os colombianos do Junior Barranquilla nas oitavas de final do torneio continental. Os argentinos levam, além da vantagem pela vitória, o gol fora de casa, que, diferentemente do que acontece na Copa do Brasil, vale como critério de desempate no torneio continental.

Se os brasileiros ganharem por 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer outra vitória por um gol de diferença é favorável ao São Paulo. O time dirigido pelo técnico Diego Aguirre entra em ação novamente no domingo (5), mais uma vez em seu estádio. Pelo Campeonato Brasileiro, recebe o Vasco a partir das 15h (de Manaus). A equipe é vice-líder da competição nacional, a dois pontos do Flamengo (34 a 32).

