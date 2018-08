Leandro Castán se despede da Roma e deve assinar com o Vasco

Rio de Janeiro - O zagueiro Leandro Castán deve assinar contrato com o Vasco nesta sexta-feira (03). Pelas redes sociais, o jogador se despediu da Roma, clube onde atuou por cinco temporadas, e publicou duas imagens: uma no avião e outra do Cristo Redentor.

Castán foi emprestado ao Cagliari no início do ano e esteve em campo em 14 jogos pelo time. Na época dessa negociação, ele chegou a ser especulado pelo Corinthians, clube pelo qual se destacou e conseguiu a transferência para o futebol italiano em 2012. O negócio, no entanto, não foi sacramentado.

No período em que esteve na Itália, Castán enfrentou uma batalha fora de campo em 2014, quando precisou passar por cirurgia para retirada de um cavernoma, uma má formação vascular congênita no cérebro, que resultou em um tumor de três centímetros. O jogador precisou reaprender a executar tarefas simples do dia a dia, como andar, e ficou longos meses afastado dos gramados.

Depois, disso foi perdendo espaço na Roma até ser emprestado ao Cagliari. Nesta sexta-feira, ele realizará exames médicos no Vasco e depois deve assinar contrato. Ele chega para tentar resolver o problema da zaga, que já sofreu 66 gols em 2018 - é o clube da Série A que mais foi vazado na temporada.

Leia também: Martín Silva diz que Vasco "luta para mudar a cara do time"

O Vasco ocupa atualmente a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O time volta a campo contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 17.ª rodada da competição Para a partida, o time não contará com o zagueiro Breno, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. O recém-contratado colombiano Oswaldo Henríquez deve ser o substituto.

O jogador colombiano chegou há pouco menos de um mês em São Januário, depois de passar por um período de inatividade no Sport, mas se sente preparado para ajudar o Vasco a retomar o caminho das vitórias no Brasileirão.

"Estou me sentindo muito bem. Tem sido importante essa relação próxima com o grupo, que é uma família bastante receptiva. É uma equipe que se propõe a conquistar coisas importantes. Eu cheguei para me juntar nessa pegada, para honrar as tradições de um clube de grandeza, como é o Vasco. Venho colaborando e tenho procurado me preparar para estar 100% quando chegar a oportunidade", afirmou.

Para contribuir para o crescimento vascaíno, Oswaldo Henríquez irá procurar colocar em campo uma de suas principais características: a liderança. "O Brasileiro é um campeonato forte e competitivo, onde os pequenos detalhes fazem a diferença Temos feito partidas boas e sido superiores aos adversários em vários momentos, mas os resultados estão escapando em virtude da falta de concentração. Um dos meus objetivos, além de contribuir na defesa, vai ser ajudar o time a se manter 100% focado durante todo jogo. Vou procurar falar muito, principalmente nas bolas paradas. Precisamos ser fortes na defesa, sobretudo contra o São Paulo, um time que vem muito bem e irá atuar dentro de casa", concluiu.

Leia mais:

Grêmio e Fla duelam pelo jogo de ida nas quartas da Copa do Brasil

Corinthians recebe Chape e busca abrir vantagem por vaga na semifinal