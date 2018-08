Copa Rei Pelé de Futebol agita Manaus no mês de setembro

Manaus - A Escola Oficial do Santos FC em Manaus realizará no período de 5 a 8 de setembro, na Arena APCEF Amazonas (na avenida Efigênio Sales, 1005, Parque 10), a 1ª Copa Rei Pelé de Futebol. De acordo com o organizador, professor David Filho, a competição tem como público alvo os atletas de quatro categorias: Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Clubes da capital e interior já estão confirmados no campeonato que promete ser uma sensação no Estado nas divisões de base. Times como o Projeto Estrela do Futuro (Rio Preto da Eva), Penarol (Itacoatiara), Atlético Figueiredense (Presidente Figueiredo), Show de Bola (Parintins), Meninos da Vila (Manaus) e Extremo Norte (Boa Vista) já confirmaram participação no certame.

Leia também: Martín Silva diz que Vasco luta para "mudar a cara do time"

Times como o Projeto Estrela do Futuro (Rio Preto da Eva), Penarol (Itacoatiara), Atlético Figueiredense (Presidente Figueiredo), Show de Bola (Parintins) participam | Foto: Divulgação





“A 1ª Copa Rei Pelé será uma grande festa do futebol de base do Amazonas e região. Teremos equipes de Manaus, do interior e também de outros Estados, como Roraima. Tudo isso num ambiente familiar e com excelente estrutura para os atletas”, destacou David Filho.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Corinthians recebe Chape e busca abrir vantagem por vaga na semifinal

Flamengo visita o Grêmio no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil