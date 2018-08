Martín Silva diz que Vasco luta para "mudar a cara do time"

Rio - O goleiro Martín Silva disse que viu pontos positivos nas atuações do Vasco desde o reinício das competições de clubes, após o final da pausa por causa da Copa do Mundo da Rússia. O uruguaio admitiu que a equipe não teve um bom desempenho no último domingo, quando perdeu por 4 a 1 para o Corinthians, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas diz que o elenco trabalha para mostrar melhora na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Precisamos fazer o que estávamos fazendo quando voltamos da Copa. Jogamos contra o Bahia com a obrigação de fazer três gols e ganhamos por 2 a 0. Tomamos um gol apenas no final contra o Fluminense e enfrentamos o Grêmio em casa, com quase toda a partida com um jogador a menos. Nem tudo é ruim como parece. É verdade que tivemos uma semana ruim, não fomos firmes na defesa e temos de melhorar. Estamos trabalhando para mudar a cara do time", disse o goleiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT das Vargens, na zona oeste do Rio de Janeiro

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil no dia 16 de julho, quando venceu o Bahia por 2 a 0, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, uma vez que perdeu o jogo de ida por 3 a 0. Três dias depois, empatou por 1 a 1 com o Fluminense, de novo em casa, e mais uma vez foi mandante há dois domingos, quando derrotou o Grêmio por 1 a 0. Na última rodada disputada pelo Brasileirão, a 16.ª do torneio, a equipe treinada pelo técnico Jorginho foi goleada pelo Corinthians.

"Desde o jogo contra o Bahia que não tínhamos dois dias consecutivos para trabalhar, então esse período de treinos vai ser muito importante, até porque tivemos uma semana desgastante, com viagens para Quito e Brasília. Estamos nos recuperando para esse jogo com o São Paulo e também nos preparando no campo com o Jorginho. Ele tem procurado nos passar as ideias que possui para melhorar o nosso rendimento. A equipe está se recompondo porque o Thiago Galhardo está voltando e o Giovanni (Augusto) também", disse Martín Silva.

O próximo adversário do Vasco vai ser o São Paulo, às 16 horas deste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista. A equipe carioca, que tem dois jogos a menos do que a maioria dos times do Brasileirão, está em 12.º lugar da tabela, com 19 pontos.

"Sabemos que o São Paulo é um time difícil de ser batido dentro de sua casa, mas agora Vasco está focado em melhorar seus próprios aspectos, não olhando tanto para o rival à frente. Precisamos ser um time mais regular e mais forte. Só assim estaremos capacitados a conseguir pontos em praças complicadas, como é o caso do Morumbi. Não será uma partida fácil, como disse, mas ao mesmo tempo é um jogo bom de se jogar. O São Paulo está brigando lá em cima e o estádio estará cheio, então tem tudo para ser um duelo bonito", projetou o uruguaio.

